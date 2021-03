Paris e Delago campioni italiani di discesa

Nadia Delago

Sulla "Compagnoni" di Santa Caterina Valfurva arriva il primo titolo nazionale di discesa libera in carriera per Dominik Paris, dopo i tre scudetti già conquistati in superG nel 2009, 2013 e 2017. Il 31enne Carabiniere della Val d'Ultimo chiude la gara con il tempo di 1'20"36, precedendo per 39 centesimi Christof Innerhofer, portacolori delle Fiamme Gialle, e per 77 Matteo Marsaglia, alfiere dell'Esercito.



Giù dal podio Emanuele Buzzi, staccato di 92 centesimi dal vincitore, e Federico Simoni, quinto a 1"50. Completano la top ten di questi Assoluti Pietro Zazzi a 1"64, Mattia Cason a 1"89, Federico Paini a 1"90, Nicolo' Molteni a 2"01 e Davide Filippi a 2"19. Maximilian Ranzi, 20enne del Vigiljoch, si aggiudica il GP Italia Giovani, grazie all'11° posto assoluto, davanti al 18enne delle Fiamme Oro Marco Abbruzzese, tredicesimo nell'assoluta, e a Federico Gurini, 20 anni dello Sci Club Santa Caterina Valfurva, quattordicesimo assoluto sulla pista di casa.



Tra le donne primo titolo italiano assoluto della carriera per Nadia Delago. La 24enne gardendese delle Fiamme Oro Moena, giunta sul traguardo al secondo posto con un ritardo di 66 centesimi dalla ex campionessa del mondo slovena Ilka Stuhec, si è imposta nell'ordine d'arrivo valevole per la graduatoria tricolore, davanti a Francesca Marsaglia (terza a 1"33 dalla vincitrice) e a Laura Pirovano, quarta a 1"35.



Fuori dal podio Elena Curtoni, Federica Sosio, Carlotta Welf, Sofia Pizzato, Carlotta Da Canal, Vicky Bernardi ed Elisa Schranzhofer. La gara odierna servirà anche ad assegnare lo scudetto nella combinata, che verrà completata dalla manche di slalom in tarda mattinata.