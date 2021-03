Gasperini: "Non ho mandato via Gomez"

"L'Atalanta ha la sua identità e gioca sui suoi ritmi, ma in Italia non ci siamo solo noi. Forse ci danno fastidio le interruzioni. Ci piace quando ci lasciano giocare, le interruzioni ci danno fastidio". Questo il pensiero di Gian Piero Gasperini, in merito ai grandi risultati ottenuti alla guida dell'Atalanta.



La formazione nerazzurra, negli ultimi anni, ha fatto dei passi da gigante, riuscendo a qualificarsi in Champions League e a giocarsela con tutti. Il rammarico è però quello di non esser riusciti a conquistare la Coppa Italia: "Fallo di mano di Bastos? No, era involontario - dice ridendo ai microfoni di Radio Deejay riferendosi alla finale persa due anni fa contro la Lazio -. Era un muro a pallavolo. Se mi ha fatto incavolare? Sì, era l'unico caso certo che fosse fallo di mano. No, non ce l'ho con la Lazio, non è che se non ci hanno dato il rigore è colpa della Lazio".



L'eliminazione col Real Madrid - se pur sulla carta possibilmente scontata - lascia l'amaro in bocca: "L'obiettivo era restare in partita almeno nel primo tempo e poi rischiare un po' di più, era comunque difficile. Ci stavamo riuscendo bene. Dire che l'Atalanta fosse favorita era un po' troppo. Il Real Madrid delle ultime partite lasciava un po' a desiderare, ma poi quando sono arrivati i momenti decisivi è cambiato tutto".



Nel corso della discussione anche un accenno sulla possibilità di sedere sulla panchina della Juventus: "Un quinquennale con la Juve? No, un quinquennale è troppo lungo - ride - Resto all'Atalanta? Se non mi cacciano, vediamo. Dieci partite sono tante".



Infine, l'allenatore dell'Atalanta ha concluso soffermandosi sull'addio del Papu Gomez e sul percorso fatto da Andrea Pirlo alla Juventus: "Non ho mandato io via Gomez. Sarò sempre grato per tutto quello che abbiamo fatto in questi anni. Per quanto riguarda Pirlo penso che la società nei confronti dell'ex giocatore e della persona abbia una fiducia smisurata. Magari hanno l'idea che possa diventare un grande allenatore. Il fatto di conoscere aiuta, ma l'allenatore è tutto un altro mestiere, ti devi formare. Lo puoi fare in tanti modi, magari partendo dalla Juventus", ha concluso Gasperini.