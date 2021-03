A Vilnius per l'ultimo impegno ufficiale pre Europeo

E' l'ultimo atto ufficiale delle qualificazioni ai Mondiali, poi sarà Europeo. Dopo le vittorie contro Irlanda del Nord e Bulgaria, domani a Vilnius gli Azzurri scenderanno in campo, contro la Lituania, nella terza giornata delle qualificazioni ai Mondiali. Un avversario sulla carta semplice, sicuramente il più abbordabile del girone, per l'ultima partita ufficiale prima dell'esordio Europeo contro la Turchia dell'11 giugno.



Dopo il match in Lituania infatti, per i giocatori azzurri sarà tour de force finale in campionato e coppe europee per poi ritrovarsi in Nazionale, nel ritiro pre Europeo, il 23 maggio in Sardegna dove l'Italia affronterà San Marino nella prima delle due amichevoli (la seconda a Bologna con la Repubblica Ceca) che precederanno l'esordio Europeo contro i turchi. Le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022 torneranno poi a settembre con la sfida di cartello del Gruppo C contro la Svizzera.



Continua intanto a perdere i pezzi Roberto Mancini, nella giornata di ieri hanno lasciato il ritiro Marco Verratti e Alessandro Florenzi. Il centrocampista ha accusato un trauma contusivo alla coscia sinistra nel match contro la Bulgaria, mentre l'esterno soffre invece di un affaticamento.



Contro i lituani Mancini dovrebbe rimescolare ancora una volte le carte, senza però perdere di vista l'obiettivo qualificazione, è infatti troppo ghiotta l'occasione di acquisire quel vantaggio nella differenza reti nei confronti della Svizzera, che potrebbe risultare prezioso in caso di arrivo a pari punti. Gli elvetici hanno infatti vinto solamente 1-0 in casa contro la Lituania domenica sera, consentendo agli Azzurri di balzare in testa al Gruppo C proprio in virtù della differenza reti.



Dato per assodato il 4-3-3, in porta giocherà ancora una volta Donnarumma. La linea difensiva sarà composta da Emerson Palmieri, Mancini, Bastoni e Di Lorenzo. A centrocampo chance dal primo minuto per Pessina, che agirà davanti a Locatellli e Pellegrini. Trio d'attacco Bernardeschi, Immobile ed El Shaarawy