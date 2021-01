Perugia vince e allunga

Perugia detta il passo, Lube e Trento si mantengono in scia con due vittorie sul filo di lana nella settima di ritorno di SuperLega.



La Sir ottiene bottino pieno sul campo di Ravenna con un 3-0 (22-25, 21-25, 22-25) mai in discussione e che vale il primo successo del 2021 dopo il ko contro l'Itas, nonostante un rosso decisamente evitabile per il regista Travica. Un punto guadagnato sulla Lube (ora a -5), costretta a tirar fuori gli artigli per piegare la resistenza di Milano.



La Powervolley mette paura ai campioni del mondo ma i cucinieri risolvono la pratica al tie-break (21-25, 32-30, 25-23, 22-25, 10-15) salendo in cattedra assieme al rendimento di Rychlicki e Leal.



Suona la nona l'Itas Trentino, che prosegue nel suo momento d'oro con una sofferta vittoria su Monza. I ragazzi di coach Lorenzetti si impongono per 3-2 (25-16, 20-25, 25-17, 20-25, 15-13) e mantengono l'imbattibilita' in campionato che dura ormai da novembre. Il Vero Volley rimonta per due volte un parziale di svantaggio e lotta punto su punto nel tie-break, cancella due match point ma sul terzo e' il muro di Nimir a regalare la vittoria all'Itas, che consolida il terzo posto.



Nell'anticipo giocato sabato cade infatti la Tonno Callipo per mano di Piacenza per 3-1 (22-25, 27-25, 25-20, 25-22). Gli emiliani, dopo il primo set lasciato per strada, trovano il prezioso apporto del rientrante Grozer ma soprattutto del top-scorer Russell (22 punti per lui).



Tutto facile per la NBV Verona contro la Cenerentola Top Volley Cisterna. I veneti, pur privi del regista titolare Spirito, si sbarazzano dell'ultima in classifica per 3-0 in trasferta (22-25, 22-25, 23-25): sale a dodici, dunque, il numero di sconfitte consecutive per i laziali, inchiodati a quota 5 punti e con una sola vittoria a referto.