Trentino batte Milano 3-0

Le big della Superlega scendono in campo per i recuperi.



L'Itas Trentino, nella gara valida per il decimo turno d'andata, risponde alla Lube Civitanova e si impone con irrisoria facilita' contro l'Allianz Milano per 3-0 (25-18, 25-17, 25-15).



Giannelli e compagni gestiscono senza problemi i rispettivi parziali, dominando in quello conclusivo e proseguendo la propria rimonta in classifica.



Lorenzetti vola a quota 33 punti in campionato con l'ennesima vittoria consecutiva, arrivata anche grazie al solito apporto offensivo di Abdel-Aziz, autore di 13 punti.



Ai lombardi non bastano invece i 14 sigilli personali del canadese Maar per fare partita pari.



Successo anche per la Lube Civitanova nel recupero della quinta di ritorno andato in scena ieri: Juantorena e compagni hanno inflitto un 3-1 (25-19, 22-25, 25-20, 25-19) alla Gas Sales Bluenergy Piacenza.



Nonostante un piccolo blackout nel secondo set, i padroni in casa si sono imposti affidandosi all'MVP della sfida, Kamil Rychlicki.



Con una gara in meno rispetto a Perugia, gli uomini di De Giorgi ora sono distanti 4 lunghezze dalla capolista.



Domani si ritorna in campo per il recupero della nona giornata tra la Vero Volley Monza e la Consar Ravenna.