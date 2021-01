Esordio vincente per Travaglia nel torneo di Antalya

Stefano Travaglia

Stefano Travaglia firma il primo successo di un azzurro nel 2021 nel main draw del circuito maggiore maschile. Il 29enne di Ascoli Piceno, numero 75 del ranking mondiale. ha esordito in maniera positiva all'"Antalya Open", nuovo Atp 250 dotato di un montepremi di 361.800 euro che si disputa sui campi in cemento della città turistica turca.



Travaglia si è imposto in rimonta, per 1-6 6-4 6-0, in un'ora e 32 minuti di gioco, sul serbo Miomir Kecmanovic, numero 42 del ranking e settima testa di serie.



Al secondo turno l'azzurro troverà sulla sua strada il 21enne finlandese Emil Ruusuvuori, numero 87 della classifica mondiale: non ci sono precedenti tra i due.



Niente da fare, invece, nè per i due azzurri ancora in corsa nelle qualificazioni, Andrea Pellegrino e Andrea Vavassori, e per Andrea Arnaboldi e Salvatore Caruso, oggi al debutto nel tabellone principale.



Il 33enne canturino cede per 4-6 7-5 6-1, in due ore 2 minuti di partita, al georgiano Nikoloz Basilashvili, numero 40 del ranking mondiale e sesta testa di serie, mentre il tennista siciliano è stato superato per 6-3 6-3, in un'ora e 7 minuti di gioco, dal talentuoso kazako Alexander Bublik, numero 49 del mondo e ottava forza del tabellone.



In corsa nel torneo turco ci sono anche Matteo Berrettini, che affronterà Ergin Kirkin, e Fabio Fognini, che attende uno dei giocatori provenienti dalle qualificazioni.