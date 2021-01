Torneo Antalya: Fognini eliminato da Chardy al secondo turno

Fabio Fognini

Si è conclusa agli ottavi di finale l'avventura di Fabio Fognini agli 'Antalya Open' in Turchia, primo torneo stagionale. Il 32enne campione ligure (numero 17 del mondo) è stato infatti battuto dal francese Jeremy Chardy (n. 72 del ranking) in tre set con il punteggio di 6-7 7-6 6-7 al termine di una partita durata 3 ore, molto combattuta e giocata sempre sul filo dell'equilibrio.



Al torneo ci sono altri due azzurri ancora in gara: Matteo Berrettini che oggi affronta il bulgaro Dimitar Kuzmanov per un posto ai quarti di finale, e Stefano Travaglia che un posto ai quarti se l'è già guadagnato ieri.