Doppio gigante a Kranjska Gora, Bassino guida la pattuglia azzurra

Marta Bassino

Doppio appuntamento nel weekend sulla pista Podkoren-3 di Kranjska Gora, che ha preso il posto della rinunciataria Maribor, per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile.





Nove le azzurre al via: Marta Bassino, Federica Brignone, Sofia Goggia, Elena Curtoni, Laura Pirovano, Roberta Melesi, Roberta Midali, Valentina Cillara Rossi e Luisa Bertani.



La classifica di specialità dopo tre prove vede al comando la Brignone con 205 punti davanti alla Bassino con 200, terza è Mikaela Shiffrin con 150 e Michelle Gisin quarta con 132.

L'Italia vanta nella storia tre podi fra le donne: Nicole Gius fu seconda nel 2007, Federica Brignone seconda nel 2012 e Sofia Goggia terza nel 2018.



Occhi puntati su Marta Bassino, che fra le porte larghe in questa stagione ha già centrato due vittorie, a Soelden e Courchevel.

"Mi sento pronta, ci siamo allenati bene nei giorni scorsi a Cortina e ho ancora nella mente l'uscita nella seconda manche del secondo gigante di Courchevel, quando ero davvero vicina ad un altro grande risultato. A Semmering poi ero seconda e non è stata disputata la seconda manche, per cui c'è tanta voglia di rivalsa".



"La pista è molto bella, gli organizzatori hanno alzato la partenza di almeno sette porte, quindi partiamo a metà muro degli uomini - le parole di Federica Brignone - Sarà una bella sfida perchè la pista è vibrante, con una neve tosta e dura, bisogna rimanere bene sopra ai piedi, altrimenti si scivola via. I dossi sono accentuati, ci aspettano gare diverse rispetto agli anni scorsi. Essendo così duro occorrerà lottare fino in fondo, la prima manche sarà tutta al buio, quindi rappresenta un'ulteriore incognita. Insomma, ci sarà da divertirsi".



"Stamattina abbiamo fatto due giri, la pista è veramente dura, molto barrata, presenta un buon grip ma lo sci sbatte molto - le impressioni di Sofia Goggia - Avere un buon numero di partenza in questa occasione non conta tantissimo, perchè la pista è molto dura e tutte le partenti avranno la possibilità di centrare un buon tempo. A Kranjska Gora ottenni il mio ultimo podio in gigante nel 2018, dopo qualche tempo di prestazioni incerte in questa specialità sto tornando a buon livello e voglio crescere ulteriormente".



Appuntamento per domani alle 11 con la prima manche.