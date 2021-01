Linus Strasser

Linus Strasser trionfa nello slalom di Zagabria, gara della Coppa del Mondo di sci alpino maschile. In Croazia arriva la vittoria del tedesco che ferma il cronometro in 2'01"30 davanti agli austriaci Manuel Feller (+0"10) e Marco Schwarz (+0"16). Solo decimo il norvegese Henrik Kristoffersen. Vanno a punti gli unici due azzurri presenti nella seconda manche: Tommaso Sala e' 24° mentre Giuliano Razzoli chiude leggermente piu' indietro con il 26° crono complessivo. Nella prima manche non sono riusciti a qualificarsi per il gran finale Alex Vinatzer, Simon Maurberger, Stefano Gross, Manfred Moelgg e Federico Liberatore. Alexis Pinturault (oggi 18°) torna in testa alla classifica generale superando il norvegese Aleksander Aamodt Kilde.



Un'inforcata poco dopo il primo intermedio della prima manche aveva estromesso Alex Vinatzer dalla gara, quando stava filando sul livello dei primi cinque del ranking. Fuori anche Simon Maurberger, a poche porte dal primo traguardo, quando l'azzurro era in corsa per un posto fra i topo ten. Stesso discorso per Federico Liberatore, partito bene e poi uscito dalla linea dei pali. Un po' di rammarico anche per Manfred Moelgg e Stefano Gross, che non erano riusciti a passare il taglio dei trenta.



Manuel Feller indossa il pettorale rosso della disciplina, salendo a 210 punti, contro i 166 di Kristoffersen, oggi decimo. Al terzo posto c'è proprio Strasser con 153 punti. Vinatzer ruimane a 110 punti che gli valgono la settima posizione. Il prossimo appuntamento con i rapid gates sarà domenica 10 gennaio ad Adelboden.