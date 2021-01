Pirlo: "Importante la voglia di comandare il gioco"

"Questa partita era importante per noi stessi. Non abbiamo guardato i risultati di quelle che ci stavano sopra, abbiamo pensato solamente a noi stessi. Ed era importante trovare lo spirito di una squadra che vuole comandare e che va sul campo della prima in classifica per giocarsi la sua partita".



Lo ha detto l'allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, al termine del match di San Siro, vinto dai bianconeri per 3-1 contro il Milan, capolista. "Il gol del momentaneo 1-1 di Calabria? Su Rabiot c'era un fallo e dunque un calcio di punizione. Poi dopo vengono gli errori della squadra. Eravamo messi non benissimo e quando non sei messo bene la pressione deve essere diversa, pero' nasce tutto da un fallo non fischiato", ha precisato Pirlo. F



ocus anche sul cambio Bentancur-Kulusevski, sostituzione che ha cambiato il corso della gara: "Bentancur era stanco e ha rischiato anche il secondo giallo, per questo lo abbiamo tolto. Kulusevski era fresco, voleva giocare. Quando e' in queste condizioni puo' fare box-to-box ma lui ancora non sa le reali potenzialita' che ha".



Infine, su Dybala: "Ho la fortuna di poter scegliere partita dopo partita, in base a quello che cerchiamo e in base a come giocano le altre squadre. Paulo non sta benissimo, ha potuto giocare pochi minuti del secondo tempo. Aspettiamo solamente che sia al 100%: poi, quando ci sara' da fare delle scelte, scegliero' i migliori", ha concluso Pirlo.