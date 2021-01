A Pinturault il Gigante di Adelboden

Alexis Pinturault

Il francese Alexis Pinturault - 29 anni, 32° successo in carriera e primato consolidato in classifica generale - ha vinto nettamente in 2'18"26 il primo dei due slalom gigante di Coppa del mondo in programma fra oggi e domani ad Adelboden.



Secondo il croato Filip Zubcic (2'19"30), terzo lo svizzero Marco Odermatt (2'19"37). Per l'Italia il migliore - ma ancora lontano dal podio - è stato il trentino Luca De Aliprandini, 14° (2'21"76). Poi, c'è solo Giovanni Borsotti, 22° in 2'22"43.



E' finito fuori, per un errore e un po' di sfortuna sul ripido muro finale, a due porte dal traguardo, il bolzanino Riccardo Tonetti, che stava disputando una bellissima gara e aveva fatto segnare 12° e miglior italiano nella prima manche. Nella gara ci sono stati incidenti che richiederanno controlli medici per i due norvegesi, Atle McGrath e Lucas Braathen.



Domani tocca al secondo gigante e domenica allo slalom speciale, disciplina nella quale l'Italia ha maggiori possibilità di un buon risultato, soprattutto con il giovane Alex Vinatzer.