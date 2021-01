Superlega, tre recuperi infrasettimanali

Archiviata una settima giornata di ritorno spettacolare, il campionato di Superlega torna subito protagonista con tre recuperi infrasettimanali del girone di ritorno, in programma tra domani, martedi' 12, e giovedi' 14 gennaio.

Domani, alle 18.00, si riaccendono le luci del PalaBanca per il quarto derby emiliano tra le due squadre. Nel recupero della terza di ritorno, i padroni di casa della Gas Sales Bluenergy Piacenza cercano di sfatare il tabu' Leo Shoes Modena, squadra mai sconfitta nei precedenti incroci.

Nell'ultimo turno Piacenza ha battuto 3-1 Vibo, mentre Modena non e' scesa in campo perche' aveva anticipato la settima di ritorno (vinta 3-0 con Padova) durante il girone di andata. In classifica la Gas Sales e' sesta con 27 punti in 17 gare, la Leo Shoes e' settima con 23 in 16. Un ex per parte: Baranowicz ha palleggiato per Modena, Stankovic murava per Piacenza.



Nel recupero della prima di ritorno, in programma mercoledi' alle 19.00, l'Itas Trentino scende in campo alla BLM Group Arena per mantenere l'imbattibilita' nel girone di ritorno, difesa strenuamente nell'ultimo turno in casa con Monza con una vittoria all'ultimo respiro dopo un serrato botta e risposta.

Sul fronte opposto c'e' la Kioene Padova, che domenica non e' scesa in campo avendo gia' disputato nel girone di andata il match della 7a di ritorno a Modena. In classifica i trentini sono terzi a 35 punti, i patavini penultimi a 12. Nei 36 precedenti i gialloblu' si sono imposti 30 volte, i veneti in 6 occasioni.



Giovedi', infine, la  sfida il recupero del match della terza giornata di ritorno (ore 19) tra Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia e Allianz Milano.