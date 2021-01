Superlega, Trento sorprende Perugia, bene la Lube

Il big match della diciassettesimo turno di Superlega finisce nelle mani dell'Itas Trentino che batte la capolista, la Sir Safety Conad Perugia. Prova altisonante della squadra ospite al PalaBarton, capace di imporsi per 3-1 (25-20, 23-25, 25-19, 25-21) e dunque di portarsi a -6 dalla Lube e a -13 dalla vetta occupata ancora dagli uomini di Vital Heynen. La squadra di Lorenzetti conferma il periodo piu' che positivo con l'ennesimo successo consecutivo.



Nell'anticipo andato in scena ieri invece la Lube Civitanova si e' imposta per 3-0 (25-23, 25-22, 25-18) in trasferta contro la Kioene Padova. Juantorena e compagni conducono la sfida con autorita', risultando cinici al momento di chiudere i rispettivi parziali. Tra i protagonisti di serata impossibile non citare Marlon Yant, autore di 12 punti personali: "Il nuovo anno si e' aperto con una bella vittoria, ho avuto l'opportunita' di giocare e l'ho sfruttata bene. Ora dobbiamo subito pensare alla prossima partita in casa con Piacenza", le sue parole.



A Padova non bastano invece i 30 punti, 15 per parte, siglati da Bottolo e Stern. Inizia al meglio il 2021 anche la NBV Verona che ribalta l'Allianz Milano per 3-1 (21-25, 25-22, 25-22, 25-17). I veneti si avvicinano proprio ai lombardi (ora a -1), agguantando il sesto successo stagionale.



La Vero Volley Monza ha la meglio sulla Top Volley Cisterna con il punteggio di 3-1 (25-22, 23-25, 25-23, 25-22) e vola a quota 23 in classifica. Rimane ultima con soli 5 punti invece la squadra di Latina. Giulio Sabbi, opposto della Top Volley, commenta senza mezzi termini il ko: "Stiamo cercando questa benedetta vittoria, in questo match abbiamo cercato di giocare alla pari con Monza ma poi sono arrivati i soliti errori e le nostre mancanze, per questo abbiamo perso".



Successo anche per la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia che conferma il terzo posto in classifica con il 3-0 (25-21, 25-21, 25-22) ai danni della Consar Ravenna. Davide Saitta, palleggiatore della Tonno Callipo, ammette l'equilibrio nonostante il netto score: "La partita di stasera conferma come in questo campionato non ci sono match e set facili. Siamo scesi in campo con il giusto piglio approcciando bene la contesa, sapendo che avremmo affrontato una squadra imprevedibile".