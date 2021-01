Saelemaekers ko, a Benevento con Kjaer, Castillejo e Kessie

Alexis Saelemaekers

Primo allenamento dell'anno per il Milan, che prosegue il lavoro in vista del match di domenica a Benevento, alle ore 18.



Squadra a Milanello per consumare il pranzo e poi iniziare con la consueta attivazione muscolare in palestra. A seguire, gruppo sul campo sotto gli occhi di Paolo Maldini e Frederic Massara.



Dopo alcuni esercizi atletici, i rossoneri hanno svolto del possesso palla e una fase tattica, prima della partitella finale su campo ridotto. Allenamento differenziato per gli infortunati Ibrahimovic, Bennacer, Gabbia e Saelemaekers.



Il belga dovrà restare ai box per almeno dieci giorni, a causa di una lesione del retto femorale sinistro; al suo posto ci sarà Castillejo, recuperato dopo l'indurimento al flessore avvertito contro la Lazio.



Oltre agli infortunati, domenica non ci sarà lo squalificato Hernandez, che verrà sostituito da Dalot.



A centrocampo rientra dal primo minuto Kessie, al fianco di Tonali, mentre in difesa è recuperato il danese Kjaer, anche oggi in campo con i compagni. Domani allenamento di rifinitura al mattino, mentre la conferenza stampa di mister Pioli è fissata per le ore 14.



Nel pomeriggio, la partenza per Napoli e il conseguente trasferimento a Benevento dove i rossoneri affronteranno i sanniti dell'ex attaccante nonchè tecnico rossonero, Filippo Inzaghi.