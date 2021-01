Prandelli: "Possiamo far male alla Lazio"

Cesare Prandelli

Il peggio sembra alle spalle ma guai ad abbassare la guardia.



La Fiorentina e' in serie positiva da quattro partite, domani fara' visita alla Lazio e per i viola c'e' la possibilita' di allungare ulteriormente questa striscia, a patto di confermare i progressi in fase difensiva (porta inviolata nelle ultime due gare) e alzare il livello davanti dove, Juve a parte, la Fiorentina fatica a segnare.



"In Italia ci sono solo 3-4 squadre che possono permettersi di imporre sempre il proprio gioco, le altre si devono adattare - la premessa di Cesare Prandelli - Servono poche idee ma chiare e interpretarle al 100%. Col Bologna abbiamo avuto delle buone opportunita' ma non puoi pensare di creare una montagna di palle gol, semmai bisogna avere piu' convinzione nel riempire l'area con piu' giocatori".



"Se abbiamo consapevolezza del nostro percorso, tutte le prestazioni vanno viste in maniera diversa. Dobbiamo uscire da questa posizione e non si puo' farlo in due partite, bisogna stare sul pezzo, lavorare e migliorare, non possiamo fare voli di fantasia altrimenti ritorniamo a vedere le paure. Paure che non ci sono piu', la squadre le ha scacciate, e dando continuita' arriveranno anche i risultati".



Anche per questo Prandelli preferisce andare avanti con certi uomini anziche' altri, un esempio su tutti Callejon che non sta trovando molto spazio. "Si sta allenando con serieta' e professionalita' ma voglio dare continuita' e cambiare spesso puo' dare un messaggio di insicurezza e invece questa squadra ha bisogno di sicurezze".



Come le ha la Lazio, "una squadra che gioca assieme da tanti anni, che ha molte certezze, molta fiducia nel modo in cui interpreta le partite e quattro giocatori sopra la media, dei campioni. E' una squadra molto pericolosa, non a caso e' in Champions e non a caso sta andando bene, bisogna fare i complimenti a Inzaghi perche' e' strutturata con idee e progettualita'".



Detto questo, la Lazio potrebbe pero' concedere degli spazi di cui la Fiorentina deve saper approfittare. "E' chiaro che quando giochi contro le grandi squadre che portano tanti calciatori nella tua meta' campo, devi essere ordinato e bravo e quando riconquisti la palla devi avere la determinazione per ribaltare la situazione. Dobbiamo essere consapevoli di poter fare male alla Lazio".



Inevitabile parlare di mercato. Detto che eventuali rinforzi asseconderanno l'assetto tattico che ormai Prandelli sta andando avanti, sul possibile arrivo di un vice Ribery il tecnico viola non si sbilancia: "Ho massimo rispetto per il lavoro della societa', non dobbiamo pensare a chi arrivera' o potrebbe arrivare ma a quello che abbiamo gia'. Non abbiamo un clone di Ribery ma altri giocatori con altre caratteristiche".



Di sicuro Prandelli si aspetta una sforbiciata alla rosa. "Gli scontenti ci sono in tutte le squadre, se qualcuno preferisce pensare di andare a giocare altrove, lo puo' dire. Ma non voglio prestiti o scambi con calciatori che giocano poco in altre squadre e arrivano qui con gli stessi problemi".