Sci: CdM, cancellate le gare di Wengen del prossimo fine settimana

La Federazione internazionale dello Sci (FIS) ha comunicato che le gare previste a Wengen nel prossimo fine settimana sono cancellate a causa della complessa situazione sanitaria in corso nell'Oberland bernese.



Le autorità sanitarie del Cantone di Berna hanno stabilito che non ci sono le condizione per una tutela certa della salute degli atleti e degli staff. Non andrà dunque in scena il week-end del Lauberhorn, allo scopo di preservare la salute degli atleti e degli staff tecnici, con il principale obiettivo di salvaguardare le successive tappe di Coppa del mondo e i Campionati Mondiali di Cortina. Al momento la Fis e' in cerca di località che possano recuperare le gare cancellate e notizie relative saranno comunicate appena disponibili.



Il recupero delle gare cancellate a Wengen avverra' a Kitzbuehel gia' dalla fine di questa settimana, e andra' a comporre un super programma che pero' garantira' agli atleti la massima sicurezza. Si comincia infatti sabato 16 e domenica 17 con i due slalom, quello appena annullato sul Lauberhorn e quello classico dell'Hahnenkamm, che sara' quindi anticipato di una settimana.



Quindi, la prossima settimana, sara' il turno delle discipline veloci: tre prove della discesa da martedi' 19 a giovedi' 21, quindi venerdi' 22 la discesa che rimpiazza quella di Wengen, sabato 23 la discesa dell'Hahnenkamm e domenica 24 il superG dell'Hahnenkamm. Rimane da recuperare la seconda discesa cancellata a Wengen, che sara' piazzata piu' avanti nel calendario.