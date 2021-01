Sci alpino: domani lo slalom di Flachau, sfida Shiffrin-Vlhova

Domani, in notturna a Flachau, si terrà l'ultimo slalom speciale riservato alle donne prima dei Mondiali di Cortina d'Ampezzo.



Sulla pista intitolata ad una delle leggende dello sport austriaco, 'Hermann Maier', la sfida tutta da seguire sarà tra la slovacca Petra Vhlova e la statunitense Mikaela Shiffrin. Prima manche ore 18, seconda alle 20,45, in diretta su RaiSport+HD.



Vhlova, leader nelle generale di Coppa con 649 punti davanti alla svizzera Michelle Gisin (530) e alle azzurre Marta Bassino (423) e Sofia Goggia (402), in questa stagione ha vinto tre dei quattro slalom disputati. La sciatrice slovacca in questa stagione si è imposta nelle due gare di Levi e in quella di Zagabria. A Flachau si è imposta nelle ultime due edizioni.



Shiffrin, rientrata alle gare dopo il lungo stop a seguito dell'improvviso decesso del padre ai primi di febbraio 2020, domani punta al podio numero 100 della sua gloriosa carriera. In questa stagione l'atleta americana, che a Flachau trionfò nel 2018, si è imposta una volta ma in slalom gigante a Courchevel.



L'Italia, che tra i pali stretti non sale sul podio in Coppa dal 4 gennaio del 2011 (Manuela Moelgg fu terza a Zagabria), si presenta al cancelletto con sei atlete, Irene Curtoni, Marta Rossetti, Martina Peterlini, Lara Della Mea, Serena Viviani ed Anita Gulli.



Nel frattempo il calendario della Coppa femminile prendere forma con l'inserimento di alcune gare di recupero. Sede prescelta la Val di Fassa che recupererà uno dei due supergiganti cancellati ai primi di dicembre a Sankt Moritz. La data è domenica 28 febbraio sulla pista 'La Volata' di Passo San Pellegrino. L'altro superg verrà disputato a Crans Montana (Svizzera) domenica 24 gennaio. Sempre nella località del Trentino, venerdì 26 e sabato 27 febbraio si svolgeranno due discese libere.



Ad oggi resta solamente da inserire il recupero dello slalom gigante cancellato causa bufera di neve a Semmering lo scorso 28 dicembre.