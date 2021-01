Sci: Noel al comando dopo la 1ª manche dello slalom di Flachau

Clement Noel

Il francese Clement Noel, in 54"87, è al comando dopo la prima manche del primo slalom speciale della Coppa del mondo di sci alpino a Flachau. Seguono il norvegese Sebastian Foss-Solevaag (55"10) e l'austriaco Manuel Feller (55"12).



Per l'Italia - mentre il giovane azzurro Alex Vinatzer è finito fuori anche in questa gara e dunque per la terza volta consecutiva - dopo la prova dei primi 30 atleti, il migliore risulta il trentino Stefano Gross, al momento 10° in 56"13. Poi, ci sono il veterano Manfred Moelgg (56"57) e Simon Maurberger (57"39). Fuori anche Giuliano Razzoli, protagonista di una buona gara.



Quello di oggi - sotto una leggera nevicata e su una pista decisamente facile, con solo qualche grande gobba con cambio dipendenza - è il quinto slalom speciale della stagione, originariamente previsto a Wengen, ma poi spostato prima a Kitzbuehel, quindi a Flachau a causa della pandemia. La seconda manche è alle 12,30.