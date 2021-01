Paratici: "Locatelli? E' bravo ma è del Sassuolo"

Fabio Paratici

"Com'era accaduto nello scorcio finale della passata stagione, si sono evidenziati alti e bassi per tutti. Si gioca ogni tre giorni, i calciatori non sono macchine e, senza pubblico, il livello di attenzione devi creartelo da solo. Sono tutte caratteristiche di questo campionato, ma riguarda tutti". Così il ds dei bianconeri Fabio Paratici, prima di Juve-Sassuolo.



"Siamo molto contenti dei giocatori che abbiamo. Locatelli è un giocatore molto bravo, è del Sassuolo, ci sono tanti giocatori bravi in giro per il mondo. Se dovessimo dire tutti quelli a cui pensiamo, faremmo tre o quattro trasmissioni".



"Come ho già detto tre giorni fa, crediamo di avere una rosa molto competitiva, di giorno in giorno facciamo le nostre valutazioni, senza fretta, senza avere, tra l'altro, alcuna necessità, perché la rosa è al completo. Poi, ripeto, il mercato alcune volte presenta delle opportunità, che la società decide di cogliere o meno".