Luis Alberto: "Il derby conferma che siamo cresciuti"

Luis Alberto

"Quest'anno era ancora più importante il derby perché non stavamo facendo bene in Serie A. Nelle ultime settimane ho visto una squadra diversa, migliorati e oggi lo abbiamo confermato". Lo ha dichiarato il centrocampista della Lazio, Luis Alberto, dopo la doppietta nella vittoria contro la Roma.



"Ora serve mentalità vincente per continuare a crescere e sfruttare questo momento buono. Abbiamo fatto un passo avanti nelle gare contro le big però non dobbiamo perdere la concentrazione nelle altre partite: in campionato, se perdi la concentrazione, puoi perdere contro qualsiasi squadra. La doppietta? Aiuto la squadra contribuendo con i miei gol, era solo una questione di tempo. Arriveranno anche gli assist", ha concluso Luis Alberto.