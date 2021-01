World League: l'Italia supera la Spagna e vola alle Final Eight europee

A Debrecen (in Ungheria), il Settebello ha battuto la Spagna nella finale per il terzo posto della fase europea di World League di pallanuoto. L'Italia di Campagna, tornato in panchina dopo la squalifica, si è imposta per 9-8 e ha così staccato il pass per le Final Eight continentali, in programma a Tbilisi (in Georgia) dal 26 giugno al 2 luglio.



Il Settebello rialza quindi la testa dopo la sconfitta in semifinale col Montenegro.Tripletta di Echenique che con una magia da fuori a due minuti dal termine, confeziona una nuova vittoria dei campioni del mondo a un anno e mezzo dalla finale di Gwangju nel remake della finale mondiale che vide gli azzurri vincere il quarto titolo iridato per 10-5.



Contro i vicecampioni mondiali ed europei ottima la difesa che consente solo tre reti in superiorità su undici occasioni.



A giugno si parte alla caccia dell'unico titolo che manca nella sterminata bacheca del Settebello.