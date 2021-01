Inzaghi: "Vittoria strameritata, possiamo recuperare"

Simone Inzaghi

"Abbiamo fatto una grandissima gara. Di rabbia, aggressività, corsa e determinazione. I ragazzi sono stati splendidi. Avevo visto gli occhi giusti. La preparazione è stata nel migliore dei modi nonostante pochi giorni a disposizione. Abbiamo strameritato questa vittoria, voluta con tutte le nostre forze". Simone Inzaghi esprime così la sua soddisfazione per il 3-0 con cui la sua Lazio ha battuto la Roma nel derby.



"Abbiamo perso punti per strada ma abbiamo anche fatto 45 giorni con infortuni e Covid, spesso giocando con 12 giocatori. La classifica si può recuperare, avevamo perso un po' di terreno. Ora è la terza vittoria consecutiva, ma dobbiamo mettere sempre in campo la stessa rabbia di stasera. Spero di poter ruotare tutti questi giocatori".