Fonseca: "Voglio una Roma aggressiva"

"L'aggressività è la caratteristica che alla Roma non deve mancare" nel derby e in generale per il proseguo della stagione. A dirlo è il tecnico giallorosso, Paulo Fonseca, nella conferenza stampa che precede la sfida dell'Olimpico contro la Lazio



Sulla formazione da schierare il mister non vuole dare vantaggi agli avversari. "Lo scopriremo domani. Non ho nessun dubbio sulla formazione. Sarà una partita importante per tutti ma vale sempre 3 punti, comunque giocheremo per vincerla".



E sugli avversari conclude. "La Lazio ha giocatori forti, principalmente in attacco. Abbiamo preparato la gara pensando al loro collettivo forte ma anche alle individualità. La Lazio è molto brava a recuperare palla e a ripartire in contropiede, questa è una caratteristica del calcio italiano, è qualcosa su cui lavoriamo sempre perché sotto questo aspetto tutte le squadre italiane sono forti".



Avere gli stadi vuoti "non è mai un vantaggio, tutti i giocatori preferiscono giocare col pubblico. Abbiamo tutti molta voglia di tornare ad avere il pubblico sugli spalti. Avere gli stadi vuoti è la cosa peggiore in assoluto".



"I blackout della Roma? Non sono un problema fisico, ne sono sicuro, e lo ha dimostrato l'ultima partita in cui abbiamo giocato gli ultimi 30' con grande intensità.



"E' difficile per tutti giocare 90' con grande intensità ma noi stiamo lavorando per essere più equilibrati. Domenica abbiamo avuto 15' meno buoni, in settimana abbiamo analizzato quello che dobbiamo fare per avere più equilibrio. Stiamo lavorando per avere intensità e costanza per tutti e 90 i minuti"