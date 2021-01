Dakar: Peterhansel vede il titolo, lotta Benavides-Sunderland nelle moto

Dakar 2021

La tappa numero 11 della Dakar 2021, corsa sui 557 chilometri, di cui 511 di speciale, tra Al-Ula e Yanbu, avvicina ancora di più Stephane Peterhansel alla conquista della sua 14° vittoria nel rally raid più famoso del mondo. A vincere la penultima tappa di questa edizione è stato il qatariota Nasser Al-Attiyah che ha preceduto proprio il francese rosicchiando 1'56" al suo avversario. Troppo poco, però, per impensierire la leadership di "Monsieur Dakar" che può ancora gestire un vantaggio di 15'5" sul suo rivale e che, a questo punto della manifestazione, sembrano consegnargli virtualmente la vittoria. Terzo, invece, Carlos Sainz a 2'26" dal vincitore che allunga ulteriormente sul 4° in classifica, il polacco Przygonski, e blinda il podio.



Nelle moto, invece, la situazione è decisamente più aperta con Sam Sunderland che vincendo la tappa di oggi, ha riaperto i giochi. Il britannico della Ktm, infatti, ha preceduto sul traguardo Pablo Quintanilla, 2° a 2'40", e soprattutto Kevin Benavides, leader della classifica generale che adesso ha 4'12" di vantaggio, un margine troppo risicato per concedersi la passerella nell'ultima prova. Ritirato, invece, Joan Barreda, rimasto senza benzina in mezzo al deserto e costretto a chiamare l'equipe medica per farsi trasportare al bivacco.



Domani la Dakar 2021 correrà la sua ultima tappa sui 452 chilometri, dei quali 225 di speciale, che collegano Yanbu a Jeddah dove si chiuderà ufficialmente la manifestazione.