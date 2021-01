Civitanova travolge Padova nell'anticipo di Superlega

Civitanova inizia il nuovo anno col piede giusto. Nell'anticipo che apre la sesta giornata di ritorno di Superlega, i cucinieri passano sul campo della Kioene Padova per 3-0 (25-23, 25-22, 25-18), con 13 punti di Rychlicki e 12 di Yant Herrera.



Secondo successo di fila per la Lube, dopo la vittoria del 23 dicembre contro Perugia prima di saltare gli ultimi due turni per i rinvii dei match con Monza e Piacenza. Civitanova consolida così la seconda piazza in classifica, a -7 proprio dai Block Devils. Rimane invece penultima Padova, che non batte i cucinieri in campionato dal 2004 e alla 14ª sconfitta stagionale.



Questa la classifica aggiornata: Sir Safety Conad Perugia 43 punti; Cucine Lube Civitanova 36; Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 28; Itas Trentino 27; Gas Sales Bluenergy Piacenza 24; Leo Shoes Modena 23; Vero Volley Monza, Allianz Milano 20; NBV Verona 16; Consar Ravenna 13; Kioene Padova 12; Top Volley Cisterna 5. (ITALPRESS). glb/red 02-Gen-21 19:37