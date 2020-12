Verona batte Vibo Valentia 3-1 nel posticipo di Superlega

Nbv Verona

Successo casalingo della Nbv Verona sulla Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia nel posticipo della quinta giornata di ritorno della Superlega.



Il sestetto scaligero si è imposto per 3-1 con questi parziali: 21-25, 25-19, 25-14, 25-22.



Tra gli ospiti, 21 punti di Rossard, top-scorer dell'incontro.



Questa la nuova classifica: Sir Safety Conad Perugia 43 punti, Cucine Lube Civitanova 33, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 28, Itas Trentino 24, Gas Sales Bluenergy Piacenza 24, Leo Shoes Modena 23, Allianz Milano 20, Vero Volley Monza 18, NBV Verona 16, Consar Ravenna 13, Kioene Padova 11, Top Volley Cisterna 5. Note: 1 Incontro in più: Sir Safety Conad Perugia, Leo Shoes Modena, Top Volley Cisterna; 2 Incontri in meno: Itas Trentino, Consar Ravenna; 3 Incontri in meno: Allianz Milano, Vero Volley Monza; 1 Incontro in meno: Cucine Lube Civitanova.