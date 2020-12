A Cuneo il derby con Chieri

Nel giorno di Santo Stefano, Cuneo fa suo il derby piemontese contro Chieri in una delle due gare in programma per la 17ยช giornata della serie A1 femminile (l'altra e' martedi' fra Conegliano e Brescia).



Successo in rimonta, il secondo di fila, per le ragazze di Pistola che si trovano a inseguire per due volte prima di spuntarla al quinto: 20-25, 25-22, 22-25, 25-17, 15-9 i parziali che premiano la Bosca S.Bernardo, trascinata da Ungureanu (23 punti), Zakchaiou (18 punti) e Giovannini (17 punti).



In classifica Cuneo sale a quota 17, a cinque lunghezze dalla stessa Reale Mutua Fenera che incassa invece la seconda sconfitta consecutiva.



Questa la graduatoria aggiornata: Imoco Volley Conegliano 42 punti; Igor Gorgonzola Novara 34; Saugella Monza 25; Savino Del Bene Scandicci 24; Reale Mutua Fenera Chieri 22; Delta Despar Trentino 18; Bosca S.Bernardo Cuneo 17; Il Bisonte Firenze, Vbc E'piu' Casalmaggiore 14; Zanetti Bergamo 11; Unet E-Work Busto Arsizio 10; Bartoccini Fortinfissi Perugia, Banca Valsabbina Millenium Brescia 9.