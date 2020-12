Un anno di sport

GENNAIO

3: Calcio, 15ª giornata serie A

3: Basket, 14ª giornata

3: Volley, 6ª giornata di ritorno

3: Sci alpino, Zagabria - Slalom donne

3: Dakar 2021 (fino al 15)

4: Calcio, 17ª giornata serie B

6: Tennis, Wta Abu Dhabi

6: Calcio, 16ª giornata serie A

7: Tennis, Atp Antalya e Delray Beach

6: Sci alpino, Zagabria - Slalom uomini

8: Biathlon, Coppa del Mondo Oberhof

8: Sci alpino, Adelboden - Slalom gigante uomini

9: Calcio, anticipi serie A Benevento-Atalanta; Genoa-Bologna; Milan-Torino

9: Calcio, recupero serie B Reggiana-Cittadella

9: Sci alpino, Adelboden - Slalom gigante uomini

9: Sci alpino, St.Anton - Discesa donne

10: Calcio, 17ª giornata serie A

10: Basket, 15 giornata

10: Volley, 7ª giornata di ritorno

10: Sci alpino: Adelboden - Slalom uomini

10: Sci alpino, St.Anton - SuperG donne

11: Calcio, posticipo serie A Spezia-Sampdoria

12: Calcio, ottavi Coppa Italia Milan-Torino

12: Sci alpino, Flachau - Slalom donne

13: Calcio, ottavi Coppa Italia Fiorentina-Inter; Napoli-Empoli; Juventus-Genoa

13: Biathlon, Coppa del Mondo Oberhof 2

14: Calcio, ottavi Coppa Italia Sassuolo-Spal; Atalanta-Cagliari

14: Pallamano, Mondiali uomini (fino al 31)

15: Calcio, anticipo serie A Lazio-Roma

15: Sci alpino, Wengen - discesa uomini

16: Calcio, anticipi serie A Bologna-Verona; Torino-Spezia; Sampdoria-Udinese

16: Sci alpino, Wengen - Discesa uomini

16: Sci alpino, Maribor - Slalom gigante donne

17: Calcio, 18ª giornata serie A

17: Sci alpino, Wengen - Slalom uomini

17: Sci alpino, Maribor - Slalom gigante donne

18: Calcio, posticipo serie A Cagliari-Milan

19: Calcio, ottavi Coppa Italia Roma-Spezia

20: Calcio, Supercoppa italiana Juventus-Napoli

21: Calcio, ottavi Coppa Italia Lazio-Parma

21: Biathlon, Coppa del Mondo Anterselva

21: Universiadi invernali Lucerna (fino al 31)

21: Rally Montecarlo (fino al 24)

22: Calcio, anticipo serie A Benevento-Torino

22: Sci alpino, Kitzbuhel - SuperG uomini

22: Sci alpino, Crans Montana - Discesa donne

23: Calcio, anticipi serie A Roma-Spezia; Milan-Atalanta; Udinese-Inter; Fiorentina-Crotone

23: Sci alpino, Kitzbuhel - Discesa uomini

23: Sci alpino, Crans Montana - Discesa donne

24: Calcio, 19ª giornata serie A

24: Ciclismo, Vuelta San Juan

24: Sci alpino, Kitzbuhel - Slalom uomini

24: Sci alpino, Crans Montana - SuperG donne

26: Sci alpino, Schladming - Slalom uomini

26: Sci alpino, Kronplatz - Slalom gigante donne

27: Calcio, quarti Coppa Italia

29: Calcio, anticipo serie A Torino-Fiorentina

30: Calcio, anticipi serie A Bologna-Milan; Cagliari-Sassuolo; Crotone-Genoa; Sampdoria-Juventus; Inter-Benevento

30: Sci alpino, Chamonix - Slalom uomini

30: Sci alpino, Garmisch - Discesa donne

31: Calcio, 1ª giornata di ritorno serie A

31: Sci alpino, Chamonix - Slalom uomini

31: Sci alpino, Garmisch - SuperG donne

31: Tennis, Atp Melbourne

31: Tennis, Wta Melbourne



FEBBRAIO

1: Calcio, Mondiale per Club

1: Tennis, Atp Cup

3: Calcio, semifinale andata Coppa Italia

4: Basket, qualificazioni Euro2021 donne Italia-Danimarca

5: Calcio, anticipi serie A Fiorentina-Inter, Milan-Crotone

5: Sci alpino, Garmisch - SuperG uomini

5: Bob, Mondiali (fino al 14)

6: Calcio, anticipi serie A Atalanta-Torino, Sassuolo-Spezia, Juventus-Roma, Genoa-Napoli

6: Rugby Sei Nazioni, Italia-Francia

6: Sci alpino, Garmisch - Discesa uomini

7: Calcio, 2ª giornata di ritorno serie A

7: Sci alpino, Mondiali Cortina (fino al 21 febbraio)

7: Basket, qualificazioni Euro2021 donne Italia-Romania

7: Football americano, Super Bowl

8: Tennis, Australian Open (fino al 21)

9: Biathlon, Mondiali Pokljuka (fino al 21)

10: Calcio, semifinale ritorno Coppa Italia

11: Basket, Final eight Forum Assago (fino al 14)

11: Rally Svezia (fino al 14)

12: Calcio, anticipo serie A Bologna-Benevento

13: Calcio, anticipi serie A Torino-Genoa; Napoli-Juventus; Spezia-Milan

13: Rugby Sei Nazioni, Inghilterra-Italia

14: Calcio, 3ª giornata di ritorno serie A

15: Calcio, posticipo serie A Verona-Parma

16: Calcio, andata ottavi Champions Barcellona-Psg; Lipsia-Liverpool

17: Calcio, andata ottavi Champions Porto-Juventus; Siviglia-Borussia Dortmund

17: Ciclismo, Vuelta ao Algarve

17: Ciclismo, Vuelta a Andalucia Ruta del Sol

18: Calcio, andata sedicesimi Europa League Stella Rossa-Milan; Braga-Roma; Granada-Napoli

18: Basket, qualificazioni Europei 2022 Italia-Estonia

19: Calcio, anticipi serie A Fiorentina-Spezia; Cagliari-Torino

20: Calcio, anticipi serie A Lazio-Sampdoria; Genoa-Verona; Sassuolo-Bologna

21: Calcio, 4ª giornata di ritorno serie A

21: Basket, qualificazioni Europei 2022 Macedonia Nord-Italia

21: Ciclismo, UAE Tour

22: Calcio, anticipo serie A Juventus-Crotone

23: Calcio, andata ottavi Champions Atl.Madrid-Chelsea; Lazio-Bayern Monaco

24: Calcio, andata ottavi Champions Atalanta-Real Madrid; Borussia M.-Manchester City

25: Calcio, ritorno sedicesimi Europa League Napoli-Granada; Milan-Stella Rossa, Roma-Braga

26: Calcio, anticipo serie A Torino-Sassuolo

27: Calcio, anticipi serie A Spezia-Parma; Bologna-Lazio; Verona-Juventus

27: Nuoto, Assoluti (fino al 31)

27: Rugby Sei Nazioni, Italia-Irlanda

27: Sci alpino, Bansko - Slalom gigante uomini

27: Sci alpino, Yanqing - Discesa donne

28: Calcio, 5ª giornata di ritorno serie A

28: Sci alpino, Bansko - Slalom gigante uomini

28: Sci alpino, Yanqing - SuperG donne



MARZO

2: Calcio, anticipi serie A Lazio-Torino; Juventus-Spezia

3: Calcio, 6ª giornata di ritorno serie A

4: Calcio, posticipo serie A Parma-Inter

4: Biathlon, Coppa del Mondo Nove Mesto

6: Calcio, anticipi serie A Spezia-Benevento; Udinese-Sassuolo; Juventus-Lazio

6: Ciclismo, Strade Bianche

6: Sci alpino, Kvitfjell - Discesa uomini

6: Sci alpino, Jasna - Slalom gigante donne

7: Calcio, 7ª giornata di ritorno serie A

7: Ciclismo, Parigi-Nizza

7: Sci alpino, Kvitfjell - SuperG uomini

7: Sci alpino, Jasna - Slalom donne

8: Calcio, posticipo serie A Inter-Atalanta

9: Calcio, ritorno ottavi Champions Juventus-Porto; Borussia D.-Siviglia

10: Calcio, ritorno ottavi Champions Liverpool-Lipsia; Paris SG-Barcellona

10: Ciclismo, Tirreno-Adriatico

11: Biathlon, Coppa del Mondo Nove Mesto 2

12: Calcio, anticipi serie A Lazio-Crotone; Atalanta-Spezia

12: Sci alpino, Are - Slalom donne

13: Calcio, anticipi serie A Sassuolo-Verona; Benevento-Fiorentina; Genoa-Udinese

13: Rugby Sei Nazioni, Italia-Galles

13: Sci alpino, Kranjska Gora - Slalom gigante uomini

13: Sci alpino, Are - Slalom donne

14: Calcio, 8ª giornata di ritorno serie A

14: Sci alpino, Kranjska Gora - Slalom uomini

15: Calcio, Torneo di Viareggio

16: Calcio, ritorno ottavi Champions Manchester City-Borussia M.; Real Madrid-Atalanta

17: Calcio, ritorno ottavi Champions Chelsea-Atl.Madrid; Bayern Monaco-Lazio

17: Sci alpino, Lenzerheide - Discesa uomini

17: Sci alpino, Lenzerheide - Discesa donne

18: Sci alpino, Lenzerheide - SuperG uomini

18: Sci alpino, Lenzerheide - SuperG donne

18: Biathlon, Coppa del Mondo Oslo

19: Calcio, anticipo serie A Parma-Genoa

19: Sci alpino, Lenzerheide - Slalom gigante uomini

19: Sci alpino, Lenzerheide - Slalom donne

20: Calcio, anticipi serie A Crotone-Bologna; Spezia-Cagliari; Inter-Sassuolo

20: Rugby Sei Nazioni, Scozia-Italia

20: Ciclismo, Milano-Sanremo

20: Sci alpino, Lenzerheide - Slalom uomini

19: Sci alpino, Lenzerheide - Slalom gigante donne

21: Calcio, 9ª giornata di ritorno serie A

21: F.1, Gp Australia

22: Ciclismo, Volta a Catalunya

24: Calcio, fase a gironi Europei U.21 (fino al 31)

25: Calcio qualificazioni Mondiali 2022, Italia-Irlanda nord

28: Calcio qualificazioni Mondiali 2022, Bulgaria-Italia

28: F.1, Gp Bahrain

28: Moto, Gp Qatar

28: Ciclismo, Gand-Wevelgem

31: Calcio qualificazioni Mondiali 2022, Lituania-Italia



APRILE

3: Calcio, 10ª giornata di ritorno serie A

4: Ciclismo, Giro delle Fiandre

6: Calcio, Champions League quarti di finale andata

7: Calcio, Champions League quarti di finale andata

8: Calcio, Europa League quarti di finale andata

11: F.1, Gp Cina

11: Motomondiale, Gp Argentina

11: Ciclismo, Parigi-Roubaix

13: Calcio, Champions League quarti di finale ritorno

14: Calcio, Champions League quarti di finale ritorno

14: Ciclismo, Freccia del Brabante

15: Calcio, Europa League quarti di finale ritorno

18: Motomondiale, Gp Stati Uniti

18: Ciclismo, Amstel Gold Race

19: Ciclismo, Tour of the Alps

21: Calcio, 13ª giornata di ritorno serie A

21: Ciclismo, Freccia-Vallone

22: Rally Croazia (fino al 25)

25: F.1, Gp Vietnam

25: Ciclismo, Liegi Bastogne-Liegi

27: Calcio, Champions League semifinale andata

27: Ciclismo, Giro di Romandia

28: Calcio, Champions League semifinale andata

29: Calcio, Europa League semifinali andata



MAGGIO

2: Motomondiale, Gp Spagna

4: Calcio, Champions League semifinale ritorno

5: Calcio, Champions League semifinale ritorno

6: Calcio, Europa League semifinali ritorno

8: Ciclismo, Giro d'Italia

9: F.1, Gp Spagna

9: Superbike, Gp Portogallo

10: Nuoto, Europei Budapest (fino al 23)

12: Calcio, 17ª giornata di ritorno serie A

13: Coni, elezioni a Milano

16: Motomondiale, Gp Francia

19: Calcio, finale Coppa Italia

20: Rally Portogallo (fino al 23)

23: Calcio, 19ª giornata di ritorno serie A

23: F.1, Gp Monaco

23: Superbike, Gp Aragon

23: Atletica, Diamond League Rabat

23: Tennis, Roland Garros (fino al 6 giugno)

26: Calcio, Europa League finale

28: Atletica, Diamond League Doha

28: Basket, Final Four Eurolega (fino al 31)

29: Calcio, Champions League finale

30: Motomondiale, Gp Italia

30: Ciclismo, Giro del Delfinato

31: Calcio, Europei U.21 fase finale (fino al 6 giugno)



GIUGNO

3: Rally Italia Sardegna (fino al 6)

4: Atletica, Golden Gala Pietro Mennea

6: F.1, Gp Azerbaijan

6: Motomondiale, Gp Catalunya

10: Atletica, Diamond League Oslo

11: Europei calcio, Italia-Turchia

11: Calcio, Coppa America (fino al 10 luglio)

12: Europei calcio, Galles-Svizzera; Danimarca-Finlandia; Belgio-Russia

13: Europei calcio, Inghilterra-Croazia; Austria-Macedonia Nord; Olanda-Ucraina

13: F.1, Gp Canada

13: Superbike, Gp Misano

14: Europei calcio, Scozia-Rep.Ceca; Polonia-Slovacchia; Spagna-Svezia

15: Europei calcio, Ungheria-Portogallo; Francia-Germania

16: Europei calcio, Finlandia-Russia; Turchia-Galles; Italia-Svizzera

17: Europei calcio, Ucraina-Macedonia; Danimarca-Belgio; Olanda-Austria

17: Ciclismo, campionati nazionali

18: Europei calcio, Svezia-Slovacchia; Croazia-Rep.Ceca; Inghilterra-Scozia

19: Europei calcio, Ungheria-Francia; Portogallo-Germania; Spagna-Polonia

20: Europei calcio, Italia-Galles; Svizzera-Turchia

20: Motomondiale, Gp Germania

21: Europei calcio, Ucraina-Austria; Macedonia-Olanda; Russia-Danimarca; Finlandia-Belgio

22: Europei calcio, Croazia-Scozia; Rep.Ceca-Inghilterra

23: Europei calcio, Svezia-Polonia; Slovacchia-Spagna; Portogallo-Francia; Germania-Ungheria

24: Rally Kenya (fino al 27)

26: Europei calcio, ottavi di finale

26: Ciclismo, Tour de France (fino al 18 luglio)

27: Europei calcio, ottavi di finale

27: F.1, Gp Francia

27: Motomondiale, Gp Olanda

28: Europei calcio, ottavi di finale

28: Tennis, Wimbledon (fino all'11 luglio)

29: Europei calcio, ottavi di finale



LUGLIO

2: Europei calcio, quarti di finale

3: Europei calcio, quarti di finale

3: Rugby tour estivo, Nuova Zelanda-Italia

4: F.1, Gp Austria

4: Superbike, Gp Gran Bretagna

4: Atletica, Diamond League Stoccolma

6: Europei calcio, semifinale

7: Europei calcio, semifinale

9: Atletica, Diamond League Montecarlo

10: Rugby tour estivo, Nuova Zelanda-Italia

11: Europei calcio, finale

11: Motomondiale, Gp Finlandia

13: Atletica, Diamond League Londra

15: Rally Estonia (fino al 18)

18: F.1, Gp Gran Bretagna

23: Olimpiadi Tokyo (fino all'8 agosto)

29: Rally Finlandia (fino al 1° agosto)



AGOSTO

1: F.1, Gp Ungheria

9: Ciclismo, Giro di Polonia

14: Atletica, Diamond League Shanghai

14: Ciclismo, Vuelta

15: Motomondiale, Gp Austria

17: Universiadi Chengdu (fino al 29)

19: Rally Gran Bretagna (fino al 22)

21: Atletica, Diamond League Eugene

22: Ciclismo, Classica di Amburgo

24: Paralimpiadi Tokyo (fino al 5 settembre)

26: Atletica, Diamond League Losanna

28: Atletica, Diamond League Parigi

29: F.1, Gp Belgio

29: Motomondiale, Gp Gran Bretagna

30: Tennis, Us Open (fino al 12 settembre)



SETTEMBRE

2: Calcio, qualificazioni Mondiali 2022 Italia-Bulgaria

3: Atletica, Diamond League Bruxelles

5: Calcio, qualificazioni Mondiali 2022 Svizzera-Italia

5: F.1, Gp Olanda

5: Superbike, GP Francia

8: Calcio, qualificazioni Mondiali 2022 Italia-Lituania

8: Ciclismo, Europei

9: Atletica, Diamond League Zurigo

9: Rally del Cile (fino al 12)

12: F.1, Gp Italia

12: Motomondiale, Gp Aragon

12: Calcio a 5: Mondiali (fino al 3 ottobre)

19: Motomondiale, Gp San Marino

19: Superbike, Gp Catalunya

19: Ciclismo, Mondiali

24: Golf, Ryder Cup (fino al 26)

26: F.1, Gp Russia

26: Superbike, Gp Spagna



OTTOBRE

2: Ciclismo, Giro dell'Emilia

3: F.1, Gp Singapore

3: Motomondiale, Gp Giappone

3: Superbike, Gp Portogallo

5: Ciclismo, Tre Valli Varesine

6: Calcio Nations League, semifinale Italia-Spagna

6: Ciclismo, Milano-Torino

7: Calcio Nations League, semifinale Belgio-Francia

7: Ciclismo, Gran Piemonte

9: Ciclismo, Giro Lombardia

10: Calcio Nations League, finale

10: F.1, Gp Giappone

10: Motomondiale, Gp Thailandia

10: Ciclismo, Parigi-Tours

14: Rally Spagna Catalunya (fino al 17)

17: Superbike, Gp Argentina

24: F.1, Gp Stati Uniti

24: Motomondiale, Gp Australia

31: F.1, Gp Messico

31: Motomondiale, Gp Malesia



NOVEMBRE

2: Nuoto, Europei vasca corta Kazan (fino al 7)

6: Rugby, Italia-Nuova Zelanda

11: Rally Giappone (fino al 14)

12: Calcio qualificazioni Mondiali 2022, Italia-Svizzera

13: Rugby, Italia-Argentina

14: F.1, Gp Brasile

14: Motomondiale, Gp Valencia

14: Superbike, Gp Indonesia

15: Calcio qualificazioni Mondiali 2022, Irlanda Nord-Italia

20: Rugby, Italia-Uruguay

28: F.1, Gp Arabia Saudita



DICEMBRE

5: F.1, Gp Emirati Arabi

13: Nuoto, Mondiali vasca corta Abu Dhabi (fino al 18)