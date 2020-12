Il Giappone teme il Covid

Tokyo 2020

Resta pesante in Giappone il clima nei riguardi delle Olimpiadi di Tokyo 2020, rinviate per la pandemia all'estate del 2021.



Le professioni di ottimismo delle autorità sul fatto che la rassegna a cinque cerchi si terrà regolarmente, non sembrano influenzare la popolazione, che la pensa diversamente.



Secondo un sondaggio pubblicato dall'emittente pubblica Nhk infatti la maggioranza delle persone è contraria all'organizzazione dei Giochi, per il timore del coronavirus. Ed è largamente favorevole a un ulteriore rinvio o addirittura a una cancellazione definitiva.



L'opinione pubblica giapponese non ha cambiato parere in queste settimane nonostante l'arrivo dei primi vaccini sul mercato.



Secondo il sondaggio solo il 27% degli intervistati vuole i Giochi, il 32% preferisce l'annullamento e il 31% un nuovo rinvio. Altri non hanno risposto.



Gli organizzatori dell'evento e i funzionari giapponesi hanno invece escluso qualsiasi ulteriore rinvio di Tokyo-2020, sarebbe peraltro la prima volta che i Giochi Olimpici vengono rinviati in tempo di pace.



Le autorità giapponesi sostengono che i Giochi possono aver luogo anche se la pandemia non sarà sotto controllo entro la prossima estate. E hanno anche annunciato che la staffetta della torcia olimpica partirà il 25 marzo 2021.



Mentre sono ancora allo studio misure per tenere anticovid. "Vogliamo assicurarci che la salute di tutti sia protetta, spettatori, portatori di fiaccole, funzionari e cittadini nelle aree locali", ha detto il vice dg Giochi, Yukihiko Nunomura.



Nonostante il recente aumento delle infezioni, i funzionari ritengono che la staffetta, con circa 10.000 corridori incaricati di portare la torcia attraverso le 47 prefetture del Giappone, possa correre in sicurezza in mezzo al pubblico.



Un altro sondaggio pubblicato ieri dall'agenzia di stampa Jijiha rilevato che il 21% degli intervistati è a favore di una cancellazione delle Olimpiadi e quasi il 30% di un ulteriore rinvio.



Secondo un sondaggio simile dell'agenzia di stampa Kyodo pubblicato il 6 dicembre, il 61,2% degli intervistati è contrario a tenere i Giochi l'anno prossimo.



Il recente lancio di campagne di vaccinazione in alcune regioni del mondo ha rafforzato la fiducia degli organizzatori sulla possibilità di organizzare le Olimpiadi, anche se la vaccinazione non sarà obbligatoria per gli atleti o per gli spettatori.



In Giappone il bilancio delle vittime da coronavirus è relativamente basso con meno di 2.600 morti dall'inizio della pandemia, secondo i dati ufficiali.



Il rinvio dei Giochi e lo sviluppo di misure contro il coronavirus si è rivelato anche una voragine finanziaria.



All'inizio di dicembre, è stato reso noto che alla fine le Olimpiadi costeranno 2,4 miliardi di dollari (2,1 miliardi di euro) più del previsto.