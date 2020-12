Gisin trionfa nello slalom di Semmering, Shiffrin terza

Michelle Gisin

Michelle Gisin trionfa nello slalom di Semmering, gara della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2020/2021. La svizzera rimonta una posizione e si prende il successo, fermando il cronometro in 1'42"05. Il podio viene completato dall'austriaca Katharina Liensberger e dall'americana Mikaela Shiffrin.



Fuori dal podio Petra Vlhova (quarta) che rimane in testa alla classifica generale. La migliore delle italiane e' la giovane Marta Rossetti, tra le prime a scendere nella seconda manche: e' undicesima a 3"15 dalla vetta. Federica Brignone conquista qualche punto in ottica classifica generale chiudendo sedicesima, mentre Irene Curtoni perde qualche posizione ed e' ventiquattresima.



Non si sono qualificate per la seconda manche le altre azzurre in gara: si tratta di Lara Della Mea, Martina Peterlini, Anita Gulli, Carlotta Saracco e Marta Bassino.