Razzoli e Sala positivi al covid

Tra i positivi anche il tecnico trentino Stefano Costazza. Oggi in occasione dello slalom speciale di Coppa Europa non hanno preso il via Stefano Gross, Alex Vinatzer, Simon Maurberger e Federico Liberatore che, essendo compagni di squadra di Razzoli e Sala, sono stati sottoposti a test molecolare.

Non è escluso che in vista degli slalom di Coppa del mondo di lunedì in Alta Badia e martedì a Madonna di Campiglio possano esserci ulteriori defezioni all'interno della squadra italiana.