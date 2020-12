Samuelsson spezza il dominio norvegese

Sebastian Samuelsson

Sebastian Samuelsson spezza il monopolio della Norvegia (sempre vincitrice sinora) e nella quarta prova di Coppa del Mondo disputata sulla pista di Kontiolahti si aggiudica la pursuit maschile.



Lo svedese, partito addirittura con il pettorale numero 18 conseguito dopo la sprint di giovedi', ha conquistato il successo al poligono, dove ha commesso appena un errore che gli ha consentito di mettersi alle spalle un altrettanto arrembante Fabien Claude (partito per undicesimo) nonostante tre errori con un ritardo di 15"8.



Johannes Thingnes Boe si e' dovuto accontentare suo malgrado del terzo posto a 19"5, frutto di tre errori.



Gara da protagonista per Lukas Hofer, unico italiano al via: il carabiniere altoatesino e' rimasto a contatto con i migliori per meta' gara, poi ha infilato quattro errori con i quali ha terminato al sedicesimo posto.



In classifica generale Boe sale a 210 punti, lo inseguono Samuelsson con 175 e Fak con 152, Hofer e' sedicesimo con 103.



Domani ultima gara finlandese con la staffetta alle ore 12.45.