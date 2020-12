A Striedinger la discesa di Val d'Isere

Otmar Striedinger

L'austriaco Otmar Striedinger, 29 anni e primo successo in carriera, ha vinto in 2.04.89 la discesa di cdm di Val d'Isere, la prima della stagione.



Secondo in 2.04.94 lo svizzero Urs Kryenbuehl e terzo il norvegese Aleksander Kilde il 2.05.03.



Per l' Italia, in una giornata di sole che ha progressivamente velocizzato il tracciato, il migliore e' stato Dominik Paris ma solo 9° in 2.05.29 nonostante una gara solida e comunque con tempi non lontani dal podio.



Mentre nelle reti senza danno e' finito Emanuele Buzzi , c'è' poi piu' indietro Matteo Marsaglia in 2.05.79.



Giornata storta invece per Christof Innerhofer che,soffrendo il fondo morbido, ha chiuso in 2.07.47.



La coppa del mondo uomini comincia ora dalla Val Gardena la lunga trasferta italiana con gare sino a fine anno: venerdi' prossimo superG e sabato discesa.