A Goggia la libera di Val d'Isere

Sofia Goggia

Sofia Goggia ha vinto la discesa libera di Coppa del mondo della Val d'Ise're.



L'azzurra, scesa con il pettorale numero 3, e' stata autrice di una gara perfetta soprattutto nel tratto conclusivo della difficile pista della localita' transalpina anche oggi baciata dal sole.



Seconda e' la svizzera Corinne Suter, staccata di 24 centesimi, terza l'americana Breezy Johnson (a 27 centesimi).



Per la Goggia, campionessa olimpica in carica di discesa libera, quello odierno è l'ottavo successo in carriera in Coppa.



Tanti piazzamenti nelle prime 30 per le altre italiane: Elena Curtoni e' quindicesima davanti alla giovane Laura Pirovano, sedicesima.



Ventesimo crono per Francesca Marsaglia, mentre Nadia Delago fa segnare il ventiquattresimo tempo.



Piu' lontana Marta Bassino che e' fuori dalla top-20 con un ritardo di 3"24 dalla testa.



Non e' partita quest'oggi Federica Brignone, la quale ha deciso di dare forfait dopo la caduta di ieri e la ricognizione effettuata in mattinata.



"Quando sono arrivata in fondo non pensavo sarebbe bastato per la vittoria. Ho sciato tecnicamente meglio di ieri, ma l'atteggiamento non era paragonabile - ha detto ai microfoni di Rai Sport Sofia Goggia - sono stata chirurgica, ho messo in risalto i miei punti di forza. Le altre italiane? Piu' si corre forte assieme e piu' si alza l'asticella. Sono contenta di essere cresciuta in un gruppo così".