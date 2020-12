Mondiali 2023: Italia con All Blacks e Francia

Sorteggio mondiali rugby 2023

Gli All Blacks, i padroni di casa della Francia e le due squadre provenienti dal continente americano e africano: saranno questi gli avversari dell'Italia ai Mondiali di rugby del 2023, la cui decima edizione si terra' Oltralpe per la seconda volta nella storia, dopo quella del 2007.



Gli azzurri ritroveranno cosi' sul proprio percorso mondiale gli All Blacks, come gia' successo all'ultimo Mondiale in Giappone anche se poi il match non fu disputato a causa del tifone Hagibis.



Secondo confronto in assoluto al Mondiale per l'Italrugby contro la Francia dopo il 2015 dove nel mondiale inglese gli Azzurri - guidati da Jacques Brunel - affrontarono i transalpini a Twickenham nel match inaugurale del girone.



"Affronteremo squadre di primissimo livello - come All Blacks e Francia - in una delle competizioni piu' affascinanti e seguite nel mondo dello sport - commenta il ct Franco Smith - I prossimi appuntamenti saranno fondamentali per proseguire nel processo di crescita e costruzione della squadra che andra' a rappresentare la Nazionale nel prossimo futuro e, ad ampio raggio, al Mondiale in Francia nel 2023".



Gli fa eco Luca Bigi, capitano della Nazionale collegatosi via web al termine dell'allenamento mattutino con le Zebre, che ha dichiarato: "In una competizione come il Mondiale partecipano squadre di altissimo livello e ogni partita rappresenta una sfida incredibile. Abbiamo davanti a noi un percorso ben preciso per continuare a rafforzare la nostra identita' di squadra e arrivare a questo appuntamento nel miglior modo possibile".



Questi i quattro gironi:



Girone A: Nuova Zelanda, Francia, Italia, America 1, Africa 1

Girone B: Sudafrica, Irlanda, Scozia, Asia/Pacific 1, Europa 2

Girone C: Galles, Australia, Fiji, Europa 1, Vincitrice torneo di ripescaggio

Girone D: Inghilterra, Giappone, Argentina, Oceania 1, America 2.