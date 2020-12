Civitanova rimonta e batte Ravenna al tie-break

All'inferno e ritorno.

Civitanova esce vittoriosa dalla trasferta del PalaDeAndre' rimontando due set e portandosi, almeno per una sera, in testa alla Superlega.



Nel secondo incontro valido per la seconda giornata di ritorno, i campioni del mondo - forse già con la testa alla bolla francese di Champions - subiscono l'ottimo avvio di Ravenna che sente profumo d'impresa dopo essersi aggiudicata i primi due set (25-21, 25-23).



Ma la reazione della Lube arriva: 25-21, 25-20, 15-8 i parziali che permettono ai cucinieri di ribaltare la situazione e superare momentaneamente Perugia in vetta.



Per la Consar ottava sconfitta in nove gare e penultimo posto in classifica, anche se con due partite da recuperare, oltre alla magra consolazione di aver strappato un altro punto alla Lube dopo quello dell'Eurosuole Forum all'andata.





Questa la nuova classifica:

Cucine Lube Civitanova 31 punti;

Sir Safety Conad Perugia 30;

Allianz Milano 20;

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 19;

Vero Volley Monza, Gas Sales Bluenergy Piacenza 18;

Leo Shoes Modena 17;

Itas Trentino 10;

NBV Verona 9;

Kioene Padova 8;

Consar Ravenna 7;

Top Volley Cisterna 5.