Pelè: "Ti amo Diego"

Maradona e Pelè

A una settimana dalla morte di Diego Armando Maradona se da un lato continuano gli omaggi e le testimonianze d'affetto per l'argentino dall'altro proseguono le indagini per stabilire se ci siano state negligenze da parte dei medici che seguivano l'ex pibe de oro.



Il tutto mentre emergono particolari inquietanti sulle condizioni nelle quali ha vissuto l'argentino nelle ultime settimane, sulle terapie farmacologiche alle quali era sottoposto e sulle schermaglie nel clan Maradona,con la sorella Ana dichiaratamente polemica con l'ex moglie Claudia Villafane e le figlie Dalma e Gianinna e terreno fertile per le riviste di gossip.



Toccante il messaggio per l'argentino che Pelè ha affidato alla sua pagina facebook.



"Sono già passati sette giorni da quando sei partito - scrive O Rei - Molta gente amava paragonarci, è stato così per una vita. Tu sei stato un genio che ha incantato il mondo, un mago con il pallone tra i piedi. Una vera leggenda. Ma prima di tutto, per me, tu sarai sempre un grande amico, con un cuore ancora più grande" la riflessione sull'argentino dell'ex campione brasiliano con il quale, in realtà, è stato rivale solo a parole ma mai davvero.



"Oggi il mondo sarebbe molto migliore - continua Pelé - se potessimo fare meno paragoni gli uni con gli altri e invece passassimo più tempo ad ammirarci di più, gli uni con gli altri. Per questo voglio dirti che tu sei incomparabile. La tua traiettoria è sempre stata caratterizzata dall'onestà. Hai sempre dichiarato ai quattro venti ciò che amavi e ciò che detestavi. E questo tuo modo particolare insegna che dobbiamo amare e dire 'ti amo'molte più volte. La sua dipartita così rapida non mi ha la sciatodire, allora lo scrivo: io ti amo, Diego".



"Mio grande amico,grazie - dice ancora Pelé, che posta anche varie sue foto assieme a Maradona - per le nostre giornate. Un giorno, lassù in cielo, giocheremo nella stessa squadra. E sarà la prima volta che darò un pugno all'aria non per commemorare un gol ma per poterti dare ancora un abbraccio".



Ha voluto omaggiare Maradona anche Carlitos Tevez. L'Apache -che domenica scorsa aveva saltato la sfida tra Boca e Newell's perché scosso per la scomparsa di Maradona - ieri ha segnato negli ottavi di Copa Libertadores, e ha mostrato la numero 10 del Boca Juniors del 1981, quella indossata dal Pibe de Oro e regalatagli dallo stesso Diego.



"Quella maglia ha un potere speciale, una energia unica - ha raccontato l'attaccante a Tyc Sports - sapevo che indossandola avrei segnato".



Quanto al versante investigativo, la procura lavora per stabilire se l'ex pibe de oro sia stato adeguatamente assistito dai medici che lo avevano in cura. Secondo quanto riporta il quotidiano La Nacion, l''intenzione degli investigatori, una volta completati gli studi tossicologici sul sangue e le urine di Diego Armando Maradona e analizzata la documentazione sequestrata al neurochirurgo Leopoldo Luque e alla psichiatra Agustina Cosachov, è quella di affidarsi ad una commissione medica.



"Il passo logico - hanno spiegato i portavoce consultati da La Nacion - dopo aver conosciuto i risultati degli studi tossicologici e raccolto tutte le prove, come le cartelle cliniche sequestrate, sarebbe quello di convocare una commissione medica per analizzare la situazione e determinare se Maradona ha ricevuto cure sanitarie adeguate. Verranno convocati esperti di ciascuna delle parti".



Nove giorni prima della morte di Maradona, la psichiatra Cosachov aveva prescritto una serie di farmaci che vengono solitamente utilizzati in pazienti con dipendenza da alcol, con sintomi depressivi e ansia. Ieri sono iniziati gli studi tossicologici attraverso i quali si cercheranno di determinare se Maradona avesse assunto alcol, droghe o altre sostanze nelle ore precedenti la sua morte, e gli studi istopatologici, che sono quelli che analizzano microscopicamente organi e tessuti.