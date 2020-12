Skicross: vincono Howden e Ofner

Reece Howden

Successo di Reece Howden nello skicross maschile di Coppa del mondo sulla pista francese di Val Thorens che sostituiva la gara cancellata sabato 19 dicembre.



Il canadese ha preceduto nella big final lo svizzero Ryan Regez e i francesi Francois Place e Jonathan Midol.



Fuori dai venti gli azzurri: Simone Deromedis e' 23°, Doiminik Zuech 38°, Yanick Gunsch 46°.



In classifica generale Howden sale a 225 punti davanti a David Mobaerg con 190 e Regez con 180.



Fra le donne Lucrezia Fantelli non e' riuscita a ripetere la bella prestazione dell'altro giorno, uscendo nei quarti per il nono posto finale.



La vittoria e' andata all'austriaca Katrin Ofner sulla tedesca Daniela Maier e la canadese Marielle Thompson, mentre Fanny Smith guida la generale con 325 punti davanti alla stessa Thompson con 206 e alla svedese Edebo con 168.