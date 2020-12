Mondiale 2021 con 23 Gp, a Monza il 12 settembre

Mondiale 2021 con 23 gare

Il Mondiale 2021 entra nella storia della Formula 1 ancor prima di cominciare.



Sarà il più lungo di sempre con ben 23 Gran Premi per un campionato che si aprirà il 21 marzo in Australia per chiudersi il 5 dicembre ad Abu Dhabi. La novità è l'Arabia Saudita che entra nel mondo della F.1 con l'appuntamento del 28 novembre a Jeddah, penultimo atto di una stagione che avrà anche Monza tra le piste protagoniste.



L'appuntamento con il Gran Premio d'Italia, 15esima tappa del Mondiale, è per il 12 settembre.



Durante il Consiglio Mondiale della Fia che ha ufficializzato il calendario, spazio anche per i ringraziamenti.

Il numero 1 della Federazione, Jean Todt "si è congratulato con l'intera comunità della Formula 1 per il notevole risultato di aver completato 17 eventi nonostante la pandemia globale", ha inoltre "ringraziato il presidente e CEO della Formula 1 Chase Carey per i suoi contributi significativi a partire dal 2017".



Carey passa alla carica di presidente non esecutivo e Todt ha dato il "benvenuto a Stefano Domenicali nuovo CEO della F.1".



Questo il calendario del Mondiale 2021 di Formula 1 con Jeddah e Barcellona, rispettivamente soggetti all'omologazione del circuito e agli accordi con gli organizzatori: 21 marzo Australia (Melbourne), 28 marzo Bahrain (Sakhir), 11 aprile Cina (Shanghai), 25 aprile (TBC), 9 maggio Spagna (Barcellona**), 23 maggio Monaco (Monaco), 6 giugno Azerbaijan (Baku), 13 giugno Canada (Montreal), 27 giugno Francia (Le Castellet), 4 luglio Austria (Spielberg), 18 luglio Gran Bretagna (Silverstone), 1 agosto Ungheria (Budapest), 29 agosto Belgio (Spa-Franchorchamps), 5 settembre Olanda (Zandvoort), 12 settembre Italia (Monza), 26 settembre Russia (Sochi), 3 ottobre Singapore (Singapore), 10 ottobre Giappone (Suzuka), 24 ottobre USA (Austin), 31 ottobre Messico (Città del Messico), 14 novembre Brasile (San Paolo), 28 novembre Arabia Saudita (Jeddah*), 5 dicembre (Abu Dhabi).



*Subject to circuit homologation **Subject to promoter agreement