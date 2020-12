La Lazio riparte il 29, da valutare Acerbi, Leiva e Correa

Francesco Acerbi

La Lazio recupera le energie in vista dell'appuntamento per la ripresa degli allenamenti fissato per il 29 dicembre, ma prima il consueto ciclo di tamponi. Il tour de force di gennaio dopo le vacanze natalizie prevederà ritmi serrati con impegni ravvicinati e senza la possibilità di avere l'intera settimana per la preparazione della partita.



Si parte a Marassi col Genoa domenica 3 gennaio 2021, poi all'Olimpico arriva la Fiorentina nel giorno della 'Befana', il 10 gennaio il Parma in campionato e il 15 il derby con la Roma.

Giovedì 21 si gioca Lazio-Parma valida per gli ottavi di Coppa Italia, il 24 in programma c'è Lazio-Sassuolo.

Gennaio si chiude il 31, a Bergamo con l'Atalanta.



Sette partite in 28 giorni, una media di una partita ogni quattro. Sarà importante perciò per Inzaghi dosare bene le energie dei suoi uomini considerando che, per esempio, Acerbi e Leiva sono out per un problema muscolare e lo stesso Correa, uscito in anticipo durante la gara contro il Milan, non è al meglio.