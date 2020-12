Lukaku trascina l'Inter a -1 dal Milan

| Sorride l'Inter nel turno infrasettimanale di serie A.

La formazione nerazzurra batte il Napoli con un rigore di Lukaku al 73' (espulsione di Insigne per ingiurie) e risale in classifica a -1 dal Milan, fermato sul 2-2 dal Genova. Ai rossoblù non basta la doppietta di Destro (47' e 60'), per i rossoneri in gol Calabria al 52' e Kalulu all'83'.

| Tabellino - Video |



| Pareggio anche tra Fiorentina e Sassuolo con le reti al 3' di Traorè e al 34' su rigore di Vlahovic.

| Tabellino - Video |



Primo punto al Franchi per Prandelli con una prestazione finalmente convincente. Ribery guida la squadra viola contro il Sassuolo conquistando il calcio di rigore segnato da Vlahovic e regalando l’unico highlight del secondo tempo centrando in pieno la traversa.



La gara si sblocca al 13’ con un gol di Hamad Traorè su assist di Berardi. Partita frizzante nel primo tempo dove le squadre si sono affrontate a viso aperto rispondendo colpo su colpo, meno nella ripresa dove la stanchezza, probabilmente dovuta al turno infrasettimanale, ha avuto la meglio.



Continua il trend negativo del Sassuolo: dopo la vittoria poco convincente contro il Benevento anche oggi prestazione incolore per la squadra neroverde. Male Locatelli, che prima prende il giallo e sarà quindi squalificato nella partita di domenica contro il suo ex Milan, poi scalcia in area Ribery e concede il rigore alla squadra di casa.



Le note positive per De Zerbi sono il punto che tiene la squadra emiliana comunque agganciata al treno di testa e il ritorno in campo del bomber Caputo, subentrato a Raspadori nella ripresa.



| La Sampdoria espugna Verona 2-1 con le reti di Ekdal al 41' e Verre al 54', a nulla vale il rigore di Zaccagni al 70',nel finale espulso Barak.

| Tabellino - Video |

| Spezia e Bologna 2-2: a segno al 9' e al 63' Nzola, per gli uomini di Mihajlovic a segno Dominguez al 72' e Barrow al 92', che sbaglia anche un rigore qualche minuto dopo.

| Tabellino - Video |

| Finisce 0-0 tra Parma e Cagliari.

| Tabellino - Video |