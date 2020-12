Inzaghi: "Il 3-2 contro Milan è un risultato bugiardo"

"Mi ha fatto arrabbiare il risultato, un risultato bugiardo per quanto visto in campo. Siamo dispiaciuti, siamo venuti qua con problema di formazione abbiamo ma abbiamo tenuto il campo e avremmo meritato molto di piu'. Ci servira' da lezione, la Lazio ha fatto un'ottima gara pur concedendo due gol su palla inattiva. La prestazione pero' e' di buon auspicio".

Lo ha dichiarato il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, dopo la sconfitta in extremis contro il Milan a San Siro.



"Il problema vero e' che bisogna fare piu' attenzione, non si possono concedere due palle inattive e un rigore: con questo Milan non te lo puoi permettere. Ci manca qualche punto - ha detto l'allenatore biancoceleste - ma sono convinto che li recupereremo. Ripartiamo dalla prestazione che abbiamo fatto. Giocavamo contro una squadra che non perde da tantissimo e c'e' un motivo. La squadra deve prendere tanto da questa partita, ma non il risultato: non avremmo meritato questa sconfitta. I cambi di Immobile e Milinkovic-Savic? Erano entrambi stanchi, non ce la facevano piu'", ha concluso Inzaghi.