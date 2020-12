Fonseca cerca conferme contro l'Atalanta

Paulo Fonseca

Se di prova del nove si tratta, la Roma non vuole farsela sfuggire.



Perche' la sfida contro l'Atalanta (domenica 20 dicembre, ore 18:00) al Gewiss Stadium rappresenta per i giallorossi non solo l'occasione per siglare la terza vittoria consecutiva e consolidare posizioni di classifica inimmaginabili ad inizio stagione ma anche la chance di sfatare il tabu' degli scontri diretti.



Contro le prime nove squadre del campionato, la Roma ha infatti collezionato appena tre punti ma ancora zero vittorie.



A Bergamo tentera' il colpo grosso contro una Atalanta che tra le mura amiche ha raccolto solamente due successi in cinque partite. "Faro' due o tre cambi", assicura il tecnico Paulo Fonseca in conferenza stampa: "Non voglio comunque modificare molto perche' la squadra sta facendo bene. Villar o Cristante? Vedremo domani, scegliero' in base alla strategia di gioco che adotteremo. Mirante o Pau Lopez? Ho gia' scelto ma lo scoprirete domani".



La Roma si affida in attacco al solito Edin Dzeko (tre reti nelle ultime due apparizioni a Bergamo), ancora a caccia del gol numero 83 che gli permetterebbe di agganciare Montella nella classifica dei bomber giallorossi in Serie A: "Edin sta molto bene, sta lavorando nel modo giusto. E' un giocatore che sa fare un grande lavoro per la squadra. Questo per me e' quello che conta".



Contro Bologna e Torino, la squadra ha confermato ancora una volta di aver appreso in modo sempre piu' convincente i dettami del gioco di Fonseca: "Dopo un anno e mezzo insieme e' normale che la squadra sia piu' forte, sono arrivati anche dei giocatori che ci hanno aiutato a migliorare. E' normale avvicinarsi a fare a quello che vogliamo", ha spiegato.



Il tecnico pero' non vuole sentir parlare di scudetto: "Siamo a dicembre, e' troppo presto per parlare di altre ambizioni. Tutte le squadre sono molto vicine in classifica e noi vogliamo migliorarci rispetto alla scorsa stagione. La squadra deve essere equilibrata. Non siamo i migliori al mondo dopo una vittoria e non siamo i peggiori dopo una sconfitta".