Zidane: "Ho un contratto e ne sono felice"

Zinedine Zidane

"Sono sicuro che l'Eibar dara' tutto, noi proveremo a rimanere gli stessi e a continuare su questa linea. E' un'altra occasione per dimostrare cosa siamo come squadra".



A dirlo e' Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, in vista del prossimo impegno di campionato in programma domani alle ore 21.



"Se restero' al Real? Non ho niente in mente, ho un contratto fino al 2022 e non chiedero' nulla. Sono nel miglior club del mondo. Spero che i giocatori rimangano".



Proprio in tema mercato Zidane si e' soffermato sulle voci che parlano di un possibile scambio Isco-Pogba: "Posso solo parlare dei miei giocatori, Isco sta bene qui e abbiamo abbastanza pensieri su quel che dobbiamo fare. Sono contento di tutti. A gennaio puo' accadere di tutto, ma posso dire che i miei giocatori sono i migliori e che voglio contare su tutti".



Infine su Ramos Zidane ha chiosato: "Quanto giochera' ancora? Lo vedo bene perche' e' convinto di continuare e questa e' la cosa piu' importante. Immagino che giochera' a calcio ancora per molti anni perche' e' anche uno che si prende molta cura di se stesso. Non sono sorpreso di quello che fa".