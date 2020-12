Tegola Acerbi per la Lazio

Francesco Acerbi

Dopo la sconfitta contro il Verona la Lazio si e' ritrovata nel centro sportivo di Formello per una seduta di scarico.



C'e' preoccupazione per le condizioni di Acerbi. Il difensore biancoceleste durante la gara di ieri sera e' stato costretto a lasciare il terreno di gioco per un problema muscolare all'adduttore della coscia destra.



Domani dovra' recarsi in clinica Paideia per svolgere gli esami del caso e verificare l'entita' dell'infortunio ma e' molto improbabile che riesca a recuperare per la trasferta di Benevento.



Cio' mette il reparto difensivo in emergenza, visto che sono fuori anche Patric e Luiz Felipe.



Lo spagnolo e' alle prese con un brutto torcicollo; mentre il brasiliano non e' ancora al meglio della condizione.



Muriqi prosegue il suo programma di recupero personalizzato e potrebbe provare il rientro in vista del prossimo turno di campionato.