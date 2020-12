Inzaghi: "Voglio le stesse motivazioni della Champions"

L'allenatore della lazio Inzaghi

"Domani per noi è una partita molto importante, contro un ottimo avversario che sta giocando un ottimo calcio e dovremo trovare le motivazioni che in Europa abbiamo sempre avuto, meno in campionato. Dovremo avere la stessa tigna di Dortmund".



Lo dice l'allenatore della Lazio Simone Inzaghi alla viglia del match di domani in casa dello Spezia.



Lazio che arriva alla sfida reduce dal pareggio in casa del Borussia Dortmund e a pochi giorni dal match europeo decisivo da giocare all'Olimpico contro il Bruges: "Per essere una grande squadra non si devono scegliere le partite ma si devono sempre avere le motivazioni alte.

Testa e cuore devono essere allo Spezia", ha aggiunto Inzaghi parlando a Lazio Style Radio.