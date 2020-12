Il Real Madrid conferma la fiducia a Zidane

Zinedine Zidane

Il Real Madrid è pronto a confermare la fiducia in Zinedine Zidane anche dopo il ko contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League.



Lo riferisce AS, citando una fonte vicina al club.



Oggi si riunirà il Consiglio di amministrazione del Real Madrid si riunirà questo pomeriggio per approvare il bilancio della scorsa stagione ma la questione "Zidane non compare nell'ordine del giorno, il club non lo mette in discussione né lo ha mai messo in dubbio".



Il club di Florentino Perez si aspetta però una reazione della squadra in Champions League ("possiamo ancora essere primi nel girone"), il pronto recupero degli infortunati e una spinta che permetterà di chiudere l'anno con le vittorie contro Siviglia e Atlético.



"In ogni caso, qui nessuno parlerà di Zidane o di altri allenatori. Il sostegno del Club a Zinedine è indiscutibile", ha ribadito la fonte citata da AS.



Il Madrid oggi approverà i conti della scorsa stagione con un avanzo di 300.000 euro, un grande traguardo visti i danni che la pandemia ha provocato sul mondo del calcio. Inoltre, il CdA del Real approverà il budget per la prossima stagione che sarà fissato in poco più di 600 milioni di euro.