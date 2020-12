Coni, Figc e Lega di A scrivono a Conte

stadio vuoto

"La terribile situazione che sta affrontando il mondo intero ci porta a condividere una necessaria riflessione sul futuro del calcio italiano, colpito e messo a dura prova, come qualsiasi altro settore industriale, dall'epidemia causata dal Covid-19".



Inizia con queste parole la lettera che Giovanni Malago', Gabriele Gravina e Paolo Dal Pino, rispettivamente presidenti di Coni, Federcalcio e Lega A, hanno inviato al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e ai ministri Gualtieri, Spadafora e Franceschini.



"Stiamo attraversando una fase difficile per il sistema sportivo italiano, nella quale le misure urgenti prese dal Governo per contenere la diffusione del virus ci costringono a disputare le manifestazioni senza spettatori, ma al tempo stesso dobbiamo guardare e sperare in un futuro migliore, cercando di essere pronti per quando torneremo a vivere in condizioni di normalita' - proseguono i presidenti nella loro lettera - Per quel periodo, che tutti ci auguriamo sia il piu' vicino possibile, il mondo dello sport, e del calcio in particolare, potra' riavere i propri impianti aperti ai tifosi e agli appassionati. Dobbiamo pero' evidenziare e denunciare lo stato obsoleto e carente delle infrastrutture sportive del nostro Paese, imparagonabili rispetto agli stadi presenti in Europa".



"Il confronto con il contesto europeo e' impietoso, l'Italia si pone alle spalle di Inghilterra, Germania e Spagna in termini di ricavi medi da gare, spettatori, modernita' degli impianti, numero di nuovi stadi costruiti negli ultimi vent'anni", aggiungono i numeri 1 di Coni, Figc e Lega A. La comunicazione al presidente Conte e' stata accompagnata dal Rapporto Monitor Deloitte che propone le azioni ritenute fondamentali per avviare le necessarie opere di rinnovamento degli stadi in Italia, senza che vi sia alcuna richiesta di fondi per questi interventi, che invece servono proprio per ridurre le barriere agli investimenti privati. In particolare, si ritiene necessario attivare tempestivamente un confronto con il Governo per: ridurre il numero di autorita' competenti coinvolte nel processo autorizzativo, attualmente 6, allineandoci alle best practice di mercato (e.g. Germania, dove vengono coinvolte 1/2 autorita' a seconda dei casi); comprimere il numero di fasi previste dall'iter autorizzativo, attualmente 7, avvicinandoci alle best practice europee (e.g. Germania, 2 fasi) o alla media europea (5 fasi)".



E ancora "rimuovere i vincoli legislativi relativi alla destinazione d'uso delle strutture, in particolare per quanto riguarda il divieto ex-ante di prevedere opere residenziali (limite presente esclusivamente in Italia)".



"Le case per i nostri tifosi non sono piu' accoglienti - si legge ancora nella lettera inviata al premier Conte e ai ministri -, necessitano di un rinnovamento profondo non piu' procrastinabile e richiesto a gran voce da molte societa', fermate da una burocrazia che impedisce loro di investire e rinnovare, anche a beneficio dell'intero sistema sportivo italiano. I tempi medi per ottenere l'autorizzazione ad erigere un nuovo impianto in Italia variano tra gli 8-10 anni, dato sensibilmente superiore rispetto al benchmark europeo che si attesta a 2-3 anni. Una nuova generazione di stadi porterebbe vantaggi immediati in termini occupazionali, una riqualificazione delle aree urbane interessate, nuove fonti di ricavo, entrate fiscali extra per lo Stato, un aumento della sicurezza con conseguente diminuzione degli episodi di violenza e una generale ricaduta positiva di immagine per lo sport italiano, come evidenziato dal Rapporto Monitor Deloitte".



"I virtuosi esempi esteri, frutto di 11 miliardi di euro di investimenti negli ultimi vent'anni, mettono a nudo le criticita' del nostro sistema che non riesce a mantenersi al pari dei propri competitors - scrivono Malago', Gravina e Dal Pino -. In Italia il DL Semplificazione e' intervenuto per agevolare la ristrutturazione degli impianti sportivi, ma permane un iter autorizzativo complesso e con troppi Enti Pubblici coinvolti, che rendono di fatto impossibile avviare i necessari processi di ammodernamento o costruzione di stadi di nuova generazione, come evidenziato dalle difficolta' che stanno incontrando alcune Societa' di calcio. Il rinnovamento degli stadi in Italia potra' comportare investimenti fino a 4,5 miliardi di euro per i prossimi 10 anni, con la creazione di 25 mila nuovi posti di lavoro e un gettito fiscale di 3,1 miliardi di euro che favoriranno l'economia reale. Non possiamo piu' aspettare, chiediamo al Governo l'apertura di un tavolo di lavoro dedicato e un'azione concreta e immediata per far ripartire il nostro sistema, non perdiamo altro tempo".



Non richiediamo fondi in questo drammatico momento dettato dal Covid-19, ma una serie di interventi mirati, volti a semplificare l'iter autorizzativo per la costruzione e l'ammodernamento degli impianti, in modo tale da ridurre le barriere presenti agli investimenti privati che mettono a grande rischio i possibili benefici sopra riportati", prosegue la lettera dei numeri uno di Coni, Figc e Lega A. "Siamo certi che il nostro appello - concludono i presidenti Malago', Gravina e Dal Pino - non potra' essere sottovalutato da un Governo pronto ad aiutare la ripresa del settore sportivo e ad accogliere miliardi di investimento per rilanciare il calcio italiano, che in questo momento rischia il fallimento a causa dell'immobilismo e della burocrazia, e l'intera economia del nostro Paese".