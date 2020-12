Inzaghi: "La Lazio non sarà la cenerentola degli ottavi"

Simone Inzaghi

Non c'e' tempo di festeggiare la qualificazione agli ottavi di Champions League, riconquistata dopo ben vent'anni, che la Lazio deve subito tornare a concentrarsi sul campionato.



I biancocelesti, infatti, saranno di scena domani sera alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico per l'undicesima giornata di Serie A contro l'Hellas Verona.



Gli uomini di Inzaghi, reduci dal successo di misura contro lo Spezia e dal pareggio contro il Bruges in Champions, vogliono continuare ad accorciare le distanze con le prime della classe per arrivare all'obiettivo quarto posto, dall'altro lato, pero', i gialloblu' hanno tutte le intenzioni di ottenere qualcosa in piu' della salvezza.



Per questo, sara' imperativo evitare passi falsi. "Champions? Sono contentissimo per quello che abbiamo fatto. Abbiamo realizzato un sogno e sono felice per i ragazzi e la societa'. Ora dovremo essere bravi a trasmettere questa euforia sul campo. Domani sara' una partita complicata e dovremo affrontarla nel migliore dei modi", le parole del tecnico biancoceleste durante la conferenza stampa alla vigilia.



"Il Verona sta facendo un ottimo percorso e il loro valore aggiunto e' l'allenatore. E' una squadra organizzata e molto scomoda. Hanno dei giocatori di qualita' e dovremo fare molta attenzione. L'anno scorso abbiamo collezionato un pareggio e una vittoria contro di loro, ma sara' una gara dura - ha proseguito l'allenatore piacentino - Partite cosi' ravvicinate hanno tolto alla squadra delle energie fisiche e mentali importanti. Dobbiamo resettare al piu' presto. Qualsiasi avversario capitera' agli ottavi di Champions sara' un onore da affrontare. Non saremo la cenerentola degli ottavi, daremo fastidio a molti".



Essere impegnati su piu' fronti e scendere in campo ogni tre giorni ovviamente sta pesando sulla condizione dei giocatori piu' impiegati da Inzaghi, tanto che diversi big della rosa sono da verificare: "Immobile? Non so ancora come stanno i ragazzi che sono stati impiegati di piu'. Ieri Oggi faremo un allenamento e domani un'altra sgambata. Immobile e' uno di quelli piu' affaticati. Nelle ultime partite contro lo Spezia e Bruges l'ho fatto uscire prima per risparmiargli qualche minuto. Come Luis Alberto, Acerbi, Correa e Luiz Felipe, appena rientrato, che viene da tante partite".



"Pereira? Ha tanta qualita', puo' fare la mezz'ala o la seconda punta. Ora con l'infortunio di Muriqi in attacco eravamo un po' scoperti, quindi sono contento di averlo a disposizione e del fatto che si sia inserito nel migliore dei modi".



Uno dei ballottaggi di formazione piu' attesi resta comunque quello tra i pali: "Reina o Strakosha? Scegliero' di partita in partita chi schierare tra i pali. Sono contento di entrambi e sono fortunato di poter scegliere tra uno di loro. Una decisione precisa al momento non l'ho ancora presa", ha concluso Inzaghi.