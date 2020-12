Tarjei Boe vince la sprint di Kontiolanthi, 14° Hofer

Tarjei Boe

Terzo successo in altrettante gare con tre differenti atleti per la Norvegia nella Coppa del mondo maschile di biathlon, che ha ripreso il suo cammino a Kontiolahti, in Finlandia.



Dopo Sturla Laegreid e Johannes Boe, è toccato a Tarjei Boe imporsi nella sprint che ha aperto la seconda tappa. Il 32enne di Stryn, precisissimo al poligono di tiro, ha impiegato 24'03"7 per concludere il percorso, precedendo di 13"9 un altrettanto positivo Arnd Peiffer, mentre il fratello Johannes ha completato il podio con il terzo posto e un errore a 29"4.



Seguono lo svizzero Benjamin Weger e l'altro norvegese Erlend Bjoentegaard.



Ancora una buona prestazione arriva in casa Italia per Lukas Hofer. Il carabiniere altoatesino ha regalato qualcosa al poligono (due errori), tuttavia ha evidenziato un'ottima forma sugli sci nonostante abbia saltato una buona fetta di preparazione, terminando al quattordicesimo posto a 1'01"7, con un ritardo da chi lo procede che lascia aperta qualsiasi soluzione per la pursuit di sabato.



"Sono soddisfatto della mia prestazione - ha commentato Hofer - mi sono sentito bene sugli sci che erano molto buoni, a poligono invece avrei potuto fare un errore in meno. Però siamo tutti vicini, quindi aspettiamoci una pursuit con tante sorprese".



Nessuno degli altri azzurri presenti è riuscito a superare il taglio dei sessanta per la pursuit: Dominik Windisch, all'esordio stagionale, ha concluso al 67° posto con 4 errori, mentre Didier Bionaz è finito 71° e Patrick Brauhofer 90°.



La classifica generale vede Johannes Boe in testa con 162 punti davanti a Tarjei Boe e Sebastian Samuelsson con 115, Hofer è quattordicesimo con 78.